EL NOU CONTRACTE ES VA ADJUDICAR AL JULIOL DE 2022
Vila-real recupera el Vilabici huit anys després, amb 60 bicicletes des d'aquest dimecres
L’Ajuntament activa el nou servei municipal gratuït de préstec de bicicletes després de superar els problemes tècnics, jurídics i de planificació que havien bloquejat el contracte adjudicat el 2022.
Vila-real recupera aquest dimecres el servei municipal gratuït de préstec de bicicletes, després de huit anys sense disposar-ne. L’alcalde, José Benlloch, ha presentat aquest dimarts, a l’estació base situada al paratge natural del Termet, la posada en marxa del nou Vilabici, un contracte “millorat” respecte a l’anterior i que tindrà una vigència de quatre anys des de l’inici efectiu de la prestació.
El retorn del servei posa fi a una llarga espera per a la ciutat, que romania sense sistema públic de bicicletes des de finals del 2018, quan l’antic BiciVila’t va deixar de prestar-se per l’escàs ús i el deteriorament patit, especialment a causa dels actes vandàlics de què van ser objecte tant els vehicles com les estacions base. Des d’aleshores, la recuperació del préstec municipal de bicicletes ha travessat nombrosos obstacles administratius, tècnics i de planificació, fins al punt de derivar en una comissió d’investigació municipal per a analitzar el bloqueig del contracte.
Les característiques
El nou Vilabici arranca amb 60 bicicletes a disposició de la ciutadania, dins d’una flota total de 90 unitats, de les quals 20 seran elèctriques per a afavorir-ne l’ús per part de persones amb problemes de mobilitat o que necessiten una major assistència en els desplaçaments. Les restants quedaran com a reserva per a ampliar el servei en determinades zones o substituir bicicletes que puguen patir avaries.
El sistema compta amb 16 estacions base distribuïdes pel nucli urbà i el paratge del Termet, amb l’objectiu de facilitar els desplaçaments sostenibles entre diferents punts de Vila-real. L’Ajuntament assumeix una mica més de 200.000 euros corresponents al cost de les bicicletes, que passen a ser de propietat municipal, mentre que el manteniment del servei, adjudicat a Autos Furió, té un cost de 64.000 euros anuals.
D’altra banda, per a poder fer ús del Vilabici, els usuaris i usuàries han de donar-se d’alta en el servei, associant una targeta de dèbit o crèdit perquè el consistori puga efectuar un càrrec, en concepte de fiança, de 10 euros que, en cas de donar-se de baixa, es retornarà íntegrament. Posteriorment, cal descarregar-se l’aplicació mòbil per a poder utilitzar les bicicletes, mitjançant la identificació amb un codi QR.
Retard en l'aplicació del nou contracte
Un dels aspectes clau de la reactivació del Vilabici és la vigència del contracte. Tot i que l’adjudicació es va produir el 2022, els serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament consideren que el període contractual ha de començar a comptar des del moment en què el servei es presta de manera efectiva. És a dir, des d’aquest dimecres. Per tant, segons ha explicat Benlloch, no serà necessari tornar a traure una nova licitació fins d’ací a quatre anys.
El primer edil vila-realenc ha reconegut els “errors de planificació” que es van produir en la tramitació del contracte, especialment en el disseny inicial d’unes bases tancades o contenidors per a allotjar les bicicletes. Aquella solució no va arribar a fructificar i va acabar generant problemes que han retardat la implantació del sistema. Fins i tot, la mateixa empresa adjudicatària ha hagut d’assumir el cost d’aquells elements.
Vila-real recuperará el Vilabici a principios de julio tras casi ocho años de "calvario"
La posada en marxa arriba després que l’Ajuntament haja anat corregint diferents problemes detectats en l’expedient, entre ells el finançament de les bicicletes. En el ple ordinari celebrat per la corporació municipal el passat mes de juny, l’alcalde ja va explicar que s’havia produït una duplicitat en la consignació dels fons destinats a la compra de les unitats, una qüestió que s’havia de resoldre mitjançant una modificació pressupostària.
Sense servei durant les festes
D’altra banda, i tot i que el Vilabici inicia ara la seua nova etapa, l’Ajuntament ja preveu una interrupció puntual durant les festes de la Mare de Déu de Gràcia, que se celebraran del 4 al 13 de setembre. Durant aquests dies, el consistori retirarà totes les bicicletes per a evitar que puguen ser objecte d’actes vandàlics, per la qual cosa el servei quedarà suspés temporalment.
Amb aquesta reactivació, Vila-real recupera un servei pensat per a fomentar la mobilitat sostenible, reduir els desplaçaments en vehicle privat i oferir una alternativa gratuïta per als trajectes urbans. El nou Vilabici naix, a més, amb més estacions, bicicletes elèctriques i una flota renovada després d’anys d’intents fallits per a retornar a la ciutat un sistema públic de préstec de bicicletes.
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