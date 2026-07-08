DAVANT L'ESCASSESA D'UNITATS D'ENTERRAMENT
Arranquen les obres per a posar fi a la crisi de nínxols al cementeri municipal de Vila-real
L'actuació suposa una inversió de 554.302,68 euros i permetrà disposar en un termini màxim de sis mesos de més de 800 espais per a soterrar persones difuntes o dipositar les seues cendres
L'Ajuntament de Vila-real ha posat punt final a un llarg procés administratiu i burocràtic amb el qual es posarà fi a la crisi de nínxols i columbaris al cementeri municipal. I és que acaben de començar les obres d'ampliació i rehabilitació d'aquest recinte, una actuació que des del consistori qualifiquen de "prioritària" i que permetrà incrementar de manera significativa la capacitat del recinte i millorar-ne les condicions de conservació i funcionalitat.
La vicealcaldessa i regidora de Serveis Públics i Cementeri, Maria Fajardo, ha visitat aquest dimecres l'inici dels treballs juntament amb responsables de l'empresa adjudicatària -Lastra 2010-, que han confirmat que, si es compleixen les previsions, en aproximadament un mes i mig estaran disponibles les primeres noves unitats de soterrament. Fajardo ha destacat que aquesta intervenció "respon a una necessitat urgent de la ciutat, ja que ens permet donar resposta a la manca de nínxols i, al mateix temps, actuar sobre diferents espais del cementeri que requerien una rehabilitació per a garantir un servei públic de qualitat".
Espais nous i espais rehabilitats
L'actuació suposa una inversió de 554.302,68 euros i compta amb un termini d'execució de sis mesos. El projecte contempla l'ampliació de les illes 2, 3 i 4 de la zona coneguda com el Cementeri Nou, amb la construcció de 144 nous nínxols, als quals se sumaran 30 més en un nou panteó vertical. A més, es construiran 300 columbaris adossats i es rehabilitaran 83 columnes de nínxols del Cementeri Vell, una actuació que facilitarà la recuperació de 332 espais addicionals.
En conjunt, les obres possibilitaran la creació de més de 800 unitats d'enterrament i per a dipositar les cendres dels difunts. Concretament, seran 506 nínxols i 300 columbaris, reforçant la capacitat del cementeri per a donar resposta a les necessitats actuals i futures de la població.
La intervenció també inclou actuacions destinades a solucionar problemes estructurals i de manteniment del recinte. En concret, s'executarà una sobrecoberta en diverses illes del Cementeri Nou per a evitar les filtracions d'aigua, es milloraran els sistemes d'evacuació d'aigües pluvials a la zona sud del Cementeri Vell, es construirà una nova ossera i s'adequaran paviments i zones de pas per a facilitar l'accessibilitat i millorar la funcionalitat de les instal·lacions.
"Continuem treballant per a garantir uns serveis públics dignes i adaptats a les necessitats de la ciutadania. Aquesta actuació no només amplia la capacitat del cementeri, sinó que també contribueix a prolongar-ne la vida útil i a dignificar unes instal·lacions que presten un servei essencial a les famílies de Vila-real", ha conclòs Fajardo.
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