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En Castelló

L’astrofotògrafa Jessica Rojas revela tots els secrets per a capturar un eclipsi aquest dissabte en el Planetari

El seu treball ha sigut reconegut en revistes d'astronomia i compartit en xarxes socials per institucions com la NASA, l'ESA, National Geographic i Photopills

Jessica Rojas.

Jessica Rojas. / Mediterráneo

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Ramón Pérez

Castellón

El Planetari del Grau de Castelló es prepara per a acollir el cinqué lliurament del seu cicle de conferències Els dissabtes de l'Eclipsi. El pròxim 11 de juliol, a les 11:30 hores, serà el torn de la astrofotògrafa valenciana Jessica Rojas i la seua xarrada Com fotografiar un eclipsi. Un verdader referent internacional en el món de la fotografia solar i piga, avalada per una trajectòria repleta d'èxits.

El treball de Jessica Rojas ha sigut reconegut en revistes d'astronomia i compartit en xarxes socials per institucions com la NASA, l'ESA, National Geographic i Photopills. En 2023, va col·laborar amb l'Agència Espacial Europea (ESA) en una sessió de fotos en la qual apareixien els nous astronautes espanyols. A més, ha sigut formadora de marca personal en Nikon School, autora del llibre Astrofotografia la luna, de l'editorial Anaya, i és ponent habitual en congressos nacionals i internacionals de fotografia.

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La regidora de Cultura, María España, ha destacat “la importància de comptar amb una de les majors expertes mundials en fotografia d'eclipsis. Segur que ens donarà bons consells per a capturar el fenomen, tant per a professionals com per a amateurs. És un un luxe poder comptar amb ella, com ja el vam fer en les passades jornades d'astronomia, i estic segura que la sala d'actes del Planetari s'omplirà d'amants de la fotografia”.

Imagen del cartel anunciador de la actividad.

Imagen del cartel anunciador de la actividad. / Mediterráneo

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