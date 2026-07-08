En Castelló
L’astrofotògrafa Jessica Rojas revela tots els secrets per a capturar un eclipsi aquest dissabte en el Planetari
El seu treball ha sigut reconegut en revistes d'astronomia i compartit en xarxes socials per institucions com la NASA, l'ESA, National Geographic i Photopills
El Planetari del Grau de Castelló es prepara per a acollir el cinqué lliurament del seu cicle de conferències Els dissabtes de l'Eclipsi. El pròxim 11 de juliol, a les 11:30 hores, serà el torn de la astrofotògrafa valenciana Jessica Rojas i la seua xarrada Com fotografiar un eclipsi. Un verdader referent internacional en el món de la fotografia solar i piga, avalada per una trajectòria repleta d'èxits.
El treball de Jessica Rojas ha sigut reconegut en revistes d'astronomia i compartit en xarxes socials per institucions com la NASA, l'ESA, National Geographic i Photopills. En 2023, va col·laborar amb l'Agència Espacial Europea (ESA) en una sessió de fotos en la qual apareixien els nous astronautes espanyols. A més, ha sigut formadora de marca personal en Nikon School, autora del llibre Astrofotografia la luna, de l'editorial Anaya, i és ponent habitual en congressos nacionals i internacionals de fotografia.
La regidora de Cultura, María España, ha destacat “la importància de comptar amb una de les majors expertes mundials en fotografia d'eclipsis. Segur que ens donarà bons consells per a capturar el fenomen, tant per a professionals com per a amateurs. És un un luxe poder comptar amb ella, com ja el vam fer en les passades jornades d'astronomia, i estic segura que la sala d'actes del Planetari s'omplirà d'amants de la fotografia”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo de Castellón de 118 habitantes donde el rock lleva casi tres décadas negándose a morir
- Localizan el origen de la mancha roja que ha cerrado al baño la playa del Serradal de Castelló
- Cierran al baño una playa de Castelló por 'una fuga de agua de color rojo
- El Ayuntamiento de Castelló instalará una pantalla gigante para ver el España-Bélgica: Consulta dónde estará
- El nuevo proyecto para potenciar la piscina natural más icónica de Castellón
- Rebelión vecinal en Castelló contra los okupas de la Marjaleria: 'Me dijeron que me iban a pegar un tiro con la policía delante
- El incendio de Soneja desde dentro: Una noche de lucha contra el fuego de un bombero forestal
- Vinaròs ya calienta motores para un Summer Carnaval 2026 de cuatro días de fiesta