El Festival de Jazz de Peníscola creix un 30% i consolida el seu atractiu amb prop de 3.000 espectadors
Les grans figures del jazz internacional i les cites gratuïtes en l'entorn patrimonial han sigut claus en l'èxit d'esta edició
El Festival de Jazz de Peníscola ha tancat la seua 23a edició amb un notable increment de públic i unes xifres que reforcen el pes del certamen dins del calendari musical valencià. La cita, celebrada del 2 al 5 de juliol, ha reunit prop de 3.000 espectadors, fet que suposa un augment del 30 % respecte a l’edició anterior.
La programació principal, celebrada al Palau de Congressos de Peníscola, va sumar un total de 1.015 assistents en els quatre concerts de pagament. Entre les propostes amb millor resposta del públic van destacar el concert inaugural del pianista Michel Camilo i l’actuació de la International Classic Jazz All Stars Band, dues cites que van confirmar l’interés del públic per les grans figures del jazz internacional.
Més de 2.000 persones en les actuacions gratuïtes
Una de les claus de l’èxit d’aquesta edició ha sigut la recuperació de les propostes gratuïtes a la plaça de Santa Maria, que han tornat a acostar el jazz al carrer i a ampliar l’abast del festival entre veïns, visitants i públic familiar.
Les quatre actuacions programades en aquest espai van obtindre una gran acollida, amb una estimació superior a les 2.000 persones en total. Aquesta resposta confirma el potencial del festival per combinar concerts de gran format amb experiències musicals obertes i accessibles en un entorn patrimonial privilegiat.
Una cita jazzística en creixement
Amb aquests resultats, el Festival Internacional de Jazz de Peníscola tanca la seua edició número 23 amb una trajectòria consolidada i una clara progressió ascendent de públic.
El certamen es reafirma així com una de les cites destacades dels circuits jazzístics, capaç de reunir talent local i artistes internacionals de primer nivell. La combinació de qualitat musical, escenaris emblemàtics i activitats gratuïtes ha convertit Peníscola, durant quatre dies, en un punt de trobada per als amants del jazz i de la música en directe.
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