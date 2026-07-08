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Benicarló reivindica el seu compromís amb l’IES Ramón Cid després del desbloqueig judicial de la reforma

Juanma Cerdà: «Ara és el moment de mirar cap avant i fer realitat el projecte», valorat en 19,6 milions d’euros

La justícia ha desestimat el recurs de la Generalitat contra la delegació de competències del Pla Edificant que permetia a l’Ajuntament assumir l’execució de la reforma de l'IES Ramón Cid amb finançament de la Generalitat

La justícia ha desestimat el recurs de la Generalitat contra la delegació de competències del Pla Edificant que permetia a l’Ajuntament assumir l’execució de la reforma de l'IES Ramón Cid amb finançament de la Generalitat / MEDITERRÁNEO

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Redacción

Redacción

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha desestimat el recurs de la Generalitat per a declarar la lesivitat de la delegació de competències del Pla Edificant, que permetia a l’Ajuntament de Benicarló assumir la reforma de l’IES Ramón Cid. Amb aquesta sentència, es desbloqueja la tramitació i l’execució de les obres del centre, que tenien un pressupost de 19,6 milions d’euros. 

L’alcalde, Juanma Cerdà, ha destacat que «aquesta sentència posa fi a una situació d’incertesa que ha retardat durant massa temps un projecte fonamental per a Benicarló». Cerdà ha remarcat que «l’Ajuntament ha mantingut en tot moment el seu compromís amb la reforma de l’IES Ramón Cid i ha defensat fins al final la validesa de la delegació de competències perquè enteníem que l’interés general i les necessitats de la comunitat educativa estaven per damunt de qualsevol altra consideració».

L’alcalde també ha assegurat que «ara és el moment de mirar cap avant i treballar perquè les obres siguen una realitat al més prompte possible». «Els alumnes, les famílies i el professorat mereixen disposar d’un centre modern, accessible i adaptat a les exigències educatives del segle XXI, i des de l’Ajuntament posarem tots els recursos al nostre abast perquè el projecte avance amb la màxima agilitat», ha conclòs.

A partir d’ara, l’Ajuntament de Benicarló, una vegada la sentència siga ferma, iniciarà els tràmits administratius necessaris per a la licitació del projecte de reforma integral de l’IES Ramón Cid. Una vegada adjudicades les obres, es procedirà a la seua execució, una actuació que permetrà modernitzar completament les instal·lacions del centre i adequar-les a les necessitats actuals de la comunitat educativa. 

El projecte, amb un pressupost de 19,6 milions d’euros, és una de les inversions més importants en infraestructures educatives previstes a Benicarló, juntament amb la reforma de l’IES Joan Coromines, que està pendent de la licitació de les obres. 

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