Benicarló reivindica el seu compromís amb l’IES Ramón Cid després del desbloqueig judicial de la reforma
Juanma Cerdà: «Ara és el moment de mirar cap avant i fer realitat el projecte», valorat en 19,6 milions d’euros
El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha desestimat el recurs de la Generalitat per a declarar la lesivitat de la delegació de competències del Pla Edificant, que permetia a l’Ajuntament de Benicarló assumir la reforma de l’IES Ramón Cid. Amb aquesta sentència, es desbloqueja la tramitació i l’execució de les obres del centre, que tenien un pressupost de 19,6 milions d’euros.
L’alcalde, Juanma Cerdà, ha destacat que «aquesta sentència posa fi a una situació d’incertesa que ha retardat durant massa temps un projecte fonamental per a Benicarló». Cerdà ha remarcat que «l’Ajuntament ha mantingut en tot moment el seu compromís amb la reforma de l’IES Ramón Cid i ha defensat fins al final la validesa de la delegació de competències perquè enteníem que l’interés general i les necessitats de la comunitat educativa estaven per damunt de qualsevol altra consideració».
L’alcalde també ha assegurat que «ara és el moment de mirar cap avant i treballar perquè les obres siguen una realitat al més prompte possible». «Els alumnes, les famílies i el professorat mereixen disposar d’un centre modern, accessible i adaptat a les exigències educatives del segle XXI, i des de l’Ajuntament posarem tots els recursos al nostre abast perquè el projecte avance amb la màxima agilitat», ha conclòs.
A partir d’ara, l’Ajuntament de Benicarló, una vegada la sentència siga ferma, iniciarà els tràmits administratius necessaris per a la licitació del projecte de reforma integral de l’IES Ramón Cid. Una vegada adjudicades les obres, es procedirà a la seua execució, una actuació que permetrà modernitzar completament les instal·lacions del centre i adequar-les a les necessitats actuals de la comunitat educativa.
El projecte, amb un pressupost de 19,6 milions d’euros, és una de les inversions més importants en infraestructures educatives previstes a Benicarló, juntament amb la reforma de l’IES Joan Coromines, que està pendent de la licitació de les obres.
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