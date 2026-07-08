Ajuda Veneçuela
Castelló bolca la seua solidaritat amb Veneçuela amb 24.000 quilos d'aliments que ja viatgen cap als damnificats
L'ajuda humanitària organitzada pel consistori castellonenc arribarà a Veneçuela a través de l'entitat Meals4Hope per a la seua distribució entre les famílies més necessitades
L'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, ha comprovat in situ, en les instal·lacions de Tetuan XIV, l'eixida de l'últim enviament del carregament solidari amb destinació a Venezuela, compost en total per 24.000 quilos d'aliments i productes de primera necessitat arreplegats pels castellonencs per a ajudar als damnificats pel terratrémol registrat al país sud-americà.
En la visita també han sigut presents el regidor de Convivència Social i Interculturalitat, Vicent Sales, i la delegada per a la Hispanitat de la Generalitat Valenciana, Mary Ponte.
L'alcaldessa ha destacat que “Castelló ha demostrat una vegada més la seua solidaritat amb l'enviament a Veneçuela de 24.000 quilos d'aliments i productes de primera necessitat per als damnificats del terratrémol”.
Carrasco ha subratllat, a més, els vincles que uneixen a Castelló amb Venezuela. “A la nostra ciutat resideixen prop de 3.000 veneçolans, als qui volem traslladar tot el nostre suport i afecte en aquests moments tan dolorosos que estan vivint”, ha assenyalat.
Per part seua, la delegada per a la Hispanitat de la Generalitat Valenciana, Mary Ponte, s'ha mostrat “satisfeta de poder comprovar en primera persona la solidaritat que ha expressat la Comunitat Valenciana en les seues tres províncies, gràcies a la iniciativa de les associacions veneçolanes i en coordinació amb ajuntaments, diputacions i la Generalitat Valenciana”.
“En aquest cas destaque especialment el compromís que l'Ajuntament de Castelló i la seua regidoria d'Interculturalitat amb les comunitats que resideixen en el municipi, estant al costat d'ells en els processos d'integració però també acompanyant-los en qüestions tan sensibles com el terratrémol de Veneçuela o la continuïtat de la guerra Ucraïna” ha assenyalat Ponte.
Des de la Generalitat continuem treballant al costat dels ajuntaments i el teixit associatiu.
La recollida d'ajuda es va posar en marxa res més conéixer-se la magnitud de la tragèdia, a través de la campanya “La teua ajuda porta esperança, la teua generositat salva vides”, impulsada per l'Associació Veneçolans de Castelló, Asovecas, presidida per Luis Méndez, amb el suport de l'Ajuntament de Castelló, a través de la Regidoria de Convivència Social i Interculturalitat, que ha col·laborat en el noli i l'enviament del carregament.
El material solidari s'ha anat traslladant de manera progressiva a València en diferents enviaments. L'eixida supervisada hui per l'alcaldessa correspon a l'últim d'ells, amb el qual es completa el carregament total de 24.000 quilos d'ajuda humanitària que partirà pròximament rumb a Veneçuela.
Finalment, serà Meals4Hope l'entitat que recepcionarà el carregament solidari a Veneçuela, una organització que desenvolupa programes comunitaris d'alimentació i nutrició dirigits a xiquets i xiquetes en comunitats pobres del país.
El material solidari ha eixit en direcció a València i serà diumenge que ve quan partisca rumb a Veneçuela.
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