Benicàssim ballarà sota les estreles amb una nova nit màgica de la 'Cita con la Danza'
La gala cultural, que arriba a la seua XXVI edició, reunirà jóvens promeses, professionals i creadors en l'Amfiteatre Pepe Falomir el 15 de juliol
Benicàssim tornarà a ballar sota les estreles el 15 de juliol, amb una nova edició de la Cita con la Danza, una de les propostes culturals més estimades de les nits d’estiu al municipi. L’espectacle, d’accés gratuït, començarà a les 23.00 hores a l’Amfiteatre Pepe Falomir i reunirà sobre l’escenari joves promeses, intèrprets professionals i creadors vinculats a companyies nacionals i internacionals.
La presentació de la cita ha comptat amb la participació de l’alcaldessa de Benicàssim, Susana Marqués; la regidora de Cultura, Rosa María Gil; i el diputat provincial de Cultura, Alejandro Clausell, que han posat en valor el paper d’este encontre com a aparador de la dansa i com a espai d’impuls per a les noves generacions de ballarins i ballarines.
La Cita con la Danza arriba enguany a la seua XXVI edició consolidada com un clàssic de l’agenda cultural estival de Benicàssim. La gala proposarà un recorregut per diferents llenguatges escènics, des de la dansa clàssica fins a la contemporània, passant per la dansa espanyola i les peces de fusió. El programa inclou obres com La Sylphide, Cariño, Vanished into the Light, Takadimi, Manuelas, Solo o Bolero, entre altres propostes que combinen repertori, creació pròpia i treball coreogràfic de nova generació.
Una nit per a connectar escola, escenari i professió
La coordinació artística recau en la veterana ballarina Gabriella Foschi, presidenta de l’Associació Terpsícore, una entitat amb més de quatre dècades de trajectòria dedicada a acompanyar joves talents en el pas entre la formació acadèmica i la professionalització. Eixa vocació pedagògica i de suport al futur de la dansa és una de les senyes d’identitat d’una cita que no es limita a programar una gala, sinó que crea un espai de trobada entre generacions, disciplines i procedències artístiques.
En l’organització col·laboren també Liza Taberner, Laura Bruña i Joan Crespo, exballarins del Ballet de la Generalitat Valenciana i impulsors de Valencia Dancing Forward, projecte que treballa per donar visibilitat a la professionalització de la dansa i per afavorir la projecció de ballarins recentment graduats. Esta aliança reforça el caràcter formatiu i professionalitzador de la Cita con la Danza, que manté viu el seu compromís amb la creació, la cultura i el talent valencià.
Benicàssim, escenari cultural de l’estiu
La celebració de la gala a l’Amfiteatre Pepe Falomir, al costat de la platja del Torreó, reforça la imatge de Benicàssim com a municipi vinculat a la cultura en viu durant els mesos d’estiu. En una programació marcada per festivals, música, teatre, activitats familiars i propostes a l’aire lliure, la dansa ocupa un lloc propi gràcies a una convocatòria que any rere any atrau públic local, visitants i aficionats a les arts escèniques.
Amb esta nova edició, la Cita con la Danza reafirma el seu paper com a punt de trobada entre l’excel·lència artística i el talent emergent. Una nit de dansa a la llum de la lluna que tornarà a convertir Benicàssim en un escenari obert a la sensibilitat, la tècnica i l’emoció del moviment.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo de Castellón de 118 habitantes donde el rock lleva casi tres décadas negándose a morir
- Localizan el origen de la mancha roja que ha cerrado al baño la playa del Serradal de Castelló
- Cierran al baño una playa de Castelló por 'una fuga de agua de color rojo
- El Ayuntamiento de Castelló instalará una pantalla gigante para ver el España-Bélgica: Consulta dónde estará
- El nuevo proyecto para potenciar la piscina natural más icónica de Castellón
- Rebelión vecinal en Castelló contra los okupas de la Marjaleria: 'Me dijeron que me iban a pegar un tiro con la policía delante
- El incendio de Soneja desde dentro: Una noche de lucha contra el fuego de un bombero forestal
- Vinaròs ya calienta motores para un Summer Carnaval 2026 de cuatro días de fiesta