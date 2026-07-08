Patronat Municipal
Les tres novetats relacionades amb les festes de Castelló
El cartell i les subvencions per a barris i festes de carrer
La presidenta del Patronat Municipal de Festes i regidora de Festes, Noelia Selma, ha anunciat aquest dimecres les novetats en les bases del Concurs de Cartells de la Fira i Festes de la Magdalena 2027 i després que “l'any passat es va introduir un nou sistema d'elecció del cartell, mitjançant el qual els diferents dissenys presentats són exposats per a ser votats pel jurat, compost per experts dissenyadors i professionals. És d'esta manera com eixirà també l'obra guanyadora de la Magdalena 2027”.
Aixina, els cartells proposats es presentaran davant del Patronat Municipal de Festes amb un termini que anirà del 21 de setembre i fins al dijous dia 8 d'octubre de 2026, tots dos inclosos. I pel que fa a la dotació, el Patronat Municipal de Festes concedirà un premi de 5.000 euros, subjecte a la retenció corresponent d'IRPF. Les bases d'enguany també detallen i especifiquen, segons ha explicat Selma, “les adaptacions necessàries de l'obra als diferents formats necessaris per a la seua difusió i aplicació en suports publicitaris i promocionals, com ara MUPIS, lones i també per a la seua utilització i difusió en les diferents xarxes socials, així com haurà de procedir també al disseny de la polsera de la Magdalena”. I pel que fa a les principals característiques tècniques reflectides en les bases, indiquen que “el cartell haurà de tindre una superfície de 56 x 80 cm, en format vertical, i s'instal·larà, obligatòriament, en un suport de cartó puma de 61x85 cm, i es presentarà sense vidre ni marc”. També haurà de contindre obligatòriament de forma ben visible la inscripció (en valencià) de “Fira i Festes de la Magdalena 2027 Castelló de la Plana Del 27 de febrer al 7 de març Festes d’Interés Turístic Internacional”. I haurà d'incloure “de forma obligatòria, una imatge o al·legoria d'una gaiata, així com l'escut oficial de la ciutat de Castelló de la Plana”.
Les bases per al concurs d'enguany s'han preparat amb més antelació, conscients que “enguany les Festes de la Magdalena s'inicien molt prompte en el calendari, en el mes de febrer. Això permetrà també que les persones que vulguen aportar les seues obres tinguen més temps per a preparar els seus dissenys”.
Per altra part, Selma també ha indicat que les subvencions per a festes de carrer i també les festes dels barris eran de 24.000 euros i de 35.000 euros respectivamente.
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