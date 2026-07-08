CITA INTERNACIONAL
Vila-real recupera el concurs de fotografia del Simposi de Naturalesa amb el Termet i el Millars com a protagonistes
EDC Natura-Fundació Omacha i l’Ajuntament impulsen també una exposició prèvia sobre la mar Mediterrània a la Casa dels Mundina del 15 al 23 d’octubre
Vila-real tornarà a situar el Termet, el riu Millars i la divulgació científica al centre de l’agenda ambiental internacional amb una nova edició del Simposi de Naturalesa i Fotografia, que se celebrarà del 23 al 25 d’octubre al Centre de Congressos El Molí. La cita, organitzada per EDC Natura-Fundació Omacha amb la col·laboració de l’Ajuntament, arribarà enguany amb una novetat fonamental: la recuperació del concurs de fotografia de natura, adreçat a escolars i joves i pensat per reforçar el vincle emocional amb els espais verds de la ciutat.
El regidor de Congressos, Javier López, ha presentat aquest dimecres la programació juntament amb els integrants d’EDC Natura Andrés Santos i Vicent Ginés, en una roda de premsa en què també s’ha fet balanç de la memòria de l’edició anterior i s’han avançat les línies mestres del simposi de 2026.
Mirar el Termet amb ulls científics
La recuperació del concurs fotogràfic és una de les apostes més destacades d’aquesta edició. El certamen es dividirà en dues categories: una infantil, per a xiquets i xiquetes de 6 a 10 anys; i una juvenil, per a participants d’11 a 17 anys. Les fotografies hauran de ser digitals i estar relacionades amb la fauna, la flora i els paisatges del Millars.
El termini de presentació s’obrirà el 10 de setembre i es prolongarà fins al 5 d’octubre. A més dels trofeus i lots de material educatiu i llibres, el premi més especial serà una excursió científica de cap de setmana per als huit guardonats (dos primers premis i sis accèssits). L’eixida inclourà una visita al Museu Paleontològic i a l’Albufera, amb acompanyament especialitzat, així com una jornada a Vila-real centrada en la fotografia de naturalesa, amb Julio García Robles; i una visita a la ruta botànica del Termet. Les imatges guanyadores també tindran visibilitat pública al Mur de l’Art Visual de la plaça Major.
La mar Mediterrània, avantsala del simposi
Abans del congrés, EDC Natura recuperarà també una activitat que havia quedat interrompuda arran de la pandèmia: l’exposició divulgativa prèvia per a escolars. La mostra s’instal·larà a la Casa dels Mundina del 15 al 23 d’octubre i enguany estarà dedicada a la mar Mediterrània.
Segons ha explicat Andrés Santos, l’exposició tindrà visites guiades en horari de matí per a centres educatius de Vila-real i d’altres municipis, mentre que a la vesprada estarà oberta al públic en general. La proposta combinarà una part paleontològica, amb fòssils de taurons, mosasaures i altres rèptils marins extingits, amb una mirada actual sobre la fauna, la flora i les problemàtiques ambientals del Mediterrani.
Tanmateix, la mostra també connectarà amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, molt presents en els continguts educatius de Primària i Secundària, amb la voluntat d’unir coneixement científic, conservació i aprenentatge escolar.
Una cita amb una vintena de ponències
D'altra banda, el Simposi de Naturalesa i Fotografia se celebrarà enguany del 23 al 25 d’octubre i reunirà al voltant de 20 ponències amb experts de reconegut prestigi. Entre les presències destacades figura de nou Fernando Trujillo, director científic de la Fundació Omacha i explorador de National Geographic, així com especialistes internacionals vinculats a l’estudi del tauró blanc.
La cita mantindrà la seua doble vocació: projectar Vila-real en el mapa internacional de la divulgació ambiental i, alhora, reforçar la recerca local sobre la biodiversitat de la desembocadura del Millars, la història del riu i la relació de la ciutat amb el seu entorn natural.
Del Millars a l’Amazònia
Durant la presentació, el regidor Javier López ha destacat la col·laboració entre l’Ajuntament, EDC Natura i la Fundació Omacha, una aliança que ha permés desenvolupar projectes de conservació vinculats a l’Amazònia i l’Orinoco sota el paraigua de National Geographic Society.
Aquest treball ha contribuït a superar la xifra de 250.000 arbres autòctons plantats a la selva amazònica, amb beneficis per a milers de famílies indígenes. Alhora, el simposi manté una forta dimensió local, amb estudis i activitats al voltant del riu Millars, el Termet i la seua biodiversitat.
Vicent Ginés ha reivindicat precisament aquesta mirada pròxima al riu, del qual ha recordat la importància històrica, agrícola, ambiental i sentimental per a Vila-real i per al conjunt de municipis vinculats a les seues aigües. Ginés ha animat els centres educatius i les famílies a participar tant en el concurs com en l’exposició, que serà gratuïta i oberta al públic.
A més, durant la presentació del simposi i de les activitats complementàries, s'ha subratllat que aquesta programació busca impulsar les vocacions científiques entre els joves, fomentar la fotografia de natura i reforçar el coneixement dels espais naturals de Vila-real. “Aquesta és una oportunitat perquè els nostres xiquets i joves puguen desenvolupar una carrera en la fotografia, l’estudi o la divulgació científica”, ha assenyalat López.
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