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Compromís per Almenara registra 11 iniciatives per portar les demandes del veïnat a l’Ajuntament

La coalició trasllada a l’equip de govern propostes i preguntes sobre neteja viària, patrimoni natural, accessibilitat, cultura, esport, platja, prevenció d’incendis i manteniment dels espais públics

Les propostes presentades aborden àmbits diversos com la conservació del patrimoni natural o el manteniment dels espais públics, entre altres.

Les propostes presentades aborden àmbits diversos com la conservació del patrimoni natural o el manteniment dels espais públics, entre altres. / MEDITERRÁNEO

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Redacción

Redacción

Compromís per Almenara ha iniciat l’estiu amb el registre d’11 iniciatives municipals adreçades a l’equip de govern amb l’objectiu de donar resposta a les inquietuds del veïnat i fer seguiment de qüestions que afecten el dia a dia del municipi.

Les propostes presentades aborden àmbits diversos com la conservació del patrimoni natural, el manteniment dels espais públics, la neteja viària, la prevenció d’incendis, la cultura, l’esport, la platja, l’accessibilitat i l’enllumenat. Segons la formació valencianista, es tracta d’una mostra del seu compromís amb una política municipal «útil, pròxima i basada en l’escolta activa».

El portaveu local de Compromís, Quique Castelló Abad, ha defensat que «la millor manera de fer oposició és estar al costat de la gent, escoltar què preocupa als veïns i veïnes i convertir eixes preocupacions en iniciatives concretes perquè el govern done explicacions i actue».

El portaveu de Compromís per Almenara, Quique Castelló Abad, en una intervenció al ple municipal.

El portaveu de Compromís per Almenara, Quique Castelló Abad, en una intervenció al ple municipal. / MEDITERRÁNEO

Castelló ha remarcat que aquesta manera de treballar respon a una concepció pròxima del municipalisme. «El municipalisme és això: estar presents als carrers, escoltar i treballar perquè les coses milloren, sense esperar que els problemes es cronifiquen», ha afirmat.

Avaluació tècnica de l’arbrat del parc del Lorito

Entre les iniciatives registrades destaca la petició perquè l’Ajuntament d’Almenara impulse una avaluació tècnica de l’estat de l’arbrat del parc del Lorito. L’objectiu, segons Compromís, és conéixer la situació actual dels arbres i determinar les actuacions més adequades per garantir tant la conservació del patrimoni verd com la seguretat de les persones usuàries.

La coalició recorda que el parc del Lorito és un dels espais públics més freqüentats del municipi, per la qual cosa considera necessari actuar amb criteris tècnics i preventius.

Neteja, manteniment, platja i prevenció d’incendis

Compromís també ha sol·licitat informació sobre la planificació de la neteja viària i els criteris de manteniment dels diferents barris d’Almenara. La formació vol conéixer quines actuacions està desenvolupant el govern municipal i quina previsió existeix per atendre les demandes veïnals en matèria de neteja i conservació urbana.

Una altra de les línies de treball se centra en les mesures de prevenció i protecció del personal municipal, així com en les actuacions previstes per a la prevenció d’incendis forestals durant els mesos d’estiu.

Compromís també ha sol·licitat informació sobre la planificació de la neteja viària i els criteris de manteniment dels diferents barris d’Almenara.

Compromís també ha sol·licitat informació sobre la planificació de la neteja viària i els criteris de manteniment dels diferents barris d’Almenara. / MEDITERRÁNEO

A més, la coalició ha demanat explicacions sobre l’estat de diverses actuacions al litoral i sobre qüestions vinculades al manteniment de la platja, entre elles la millora de l’enllumenat i la conservació de les palmeres.

Cultura, esport, biblioteca i accessibilitat

Les iniciatives registrades també inclouen assumptes relacionats amb la cultura i l’esport. Compromís ha preguntat per la situació dels convenis amb les associacions culturals i per la recuperació d’iniciatives esportives de participació i reconeixement.

La formació també ha posat el focus en el tancament estival de la biblioteca municipal, un espai que, a més de la seua funció cultural i educativa, actua com a refugi climàtic durant els episodis de calor.

En matèria d’accessibilitat, Compromís ha traslladat demandes relacionades amb l’eliminació de barreres arquitectòniques i amb la necessitat de millorar determinats punts tant del nucli urbà com de la zona marítima.

«Una oposició constructiva, rigorosa i pròxima»

Des de Compromís per Almenara subratllen que aquestes 11 iniciatives responen a consultes, suggeriments i preocupacions expressades per la ciutadania durant les últimes setmanes.

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La coalició assegura que continuarà exercint una oposició «constructiva, rigorosa i pròxima», amb la voluntat de fer de pont entre el veïnat i l’administració municipal. L’objectiu, segons indiquen, és que les necessitats dels diferents barris i de la platja arriben a les institucions i es transformen en solucions concretes.

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