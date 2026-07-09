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Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat

Aquest comportament comú en gossos pot afectar el seu cor

De mica en mica, amb el pas de les setmanes, aquests petits canvis ajuden a controlar i reduir l’ansietat de l’animal, que estarà molt més tranquil quan l’amo sigui fora de casa.

De mica en mica, amb el pas de les setmanes, aquests petits canvis ajuden a controlar i reduir l’ansietat de l’animal, que estarà molt més tranquil quan l’amo sigui fora de casa. / Arxiu

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David Castro

Molts propietaris interpreten la gran efusivitat amb què els seus gossos els reben quan arriben a casa com una mostra evident de felicitat. Tanmateix, els experts adverteixen que aquest comportament pot amagar un problema més seriós: estrès o ansietat per separació.

És habitual que els gossos bordin, saltin o es mostrin molt nerviosos quan tornen els seus amos. En alguns casos, fins i tot poden arribar a orinar-se a causa de l’excitació del moment.

Tot i que això pugui semblar entranyable, en realitat els veterinaris expliquen que una reacció tan intensa no és un senyal de benestar, sinó tot el contrari.

Els gossos són animals socials i afectuosos, per la qual cosa és completament normal que s’acostin a saludar de manera tranquil·la. El problema apareix quan aquesta benvinguda és desproporcionada. Aquest nivell d’agitació indica que l’animal no ha gestionat bé l’absència del seu amo i que ha patit durant el temps en què ha estat fora.

A més, aquest pic d’excitació pot afectar la seva salut. En gossos d’edat avançada, aquests episodis d’estrès poden provocar una sobrecàrrega al cor i augmentar el risc de problemes cardiovasculars.

Com podem corregir aquest comportament? Modificant les rutines diàries, sobretot en els moments de sortir i d’arribar a casa. Molts propietaris cometen l’error de fer comiats llargs i carregats d’emoció, així com salutacions excessives quan tornen. Això reforça la sensació d’incertesa de l’animal.

Els veterinaris recomanen fer comiats breus, de només uns segons, i evitar muntar escenes en tornar. D’aquesta manera, el gos entén que la sortida del seu amo no és cap esdeveniment preocupant.

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De mica en mica, amb el pas de les setmanes, aquests petits canvis ajuden a controlar i reduir l’ansietat de l’animal, que estarà molt més tranquil quan l’amo sigui fora de casa.

Fuente: Diari de Girona

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