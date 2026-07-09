FORMACIÓ JUVENIL
Més de 30 joves de Vila-real completen el curs de monitor de temps lliure homologat per l’IVAJ
El regidor de Joventut, Javier López, visita l’alumnat d’una de les edicions amb més participació dels últims anys
Més de 30 joves de Vila-real han completat durant les darreres setmanes el Curs de Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil, una formació homologada per l’IVAJ i impartida per l’Escola Món Màgic que obri noves oportunitats laborals en l’àmbit de l’educació no formal, l’oci educatiu i els campaments juvenils.
El regidor de Joventut, Javier López, ha visitat l’alumnat participant per a felicitar-lo per la finalització del curs i animar-lo a aprofitar una formació que, segons ha destacat, pot convertir-se en una primera porta d’entrada al mercat laboral. López, que fa uns anys també va ser alumne d’aquest mateix tipus de formació, ha compartit amb els joves la importància d’adquirir competències vinculades al treball amb xiquets, xiquetes i adolescents.
Durant la trobada, el regidor ha lliurat als participants un detall commemoratiu per part de l’Ajuntament de Vila-real i ha posat en valor l’elevada resposta de l’alumnat en aquesta edició, considerada per l’empresa encarregada del curs com una de les de major concurrència dels darrers anys.
Època de campaments
“Estem en època de campaments i aquests seran alguns dels espais en els quals els joves que han acabat la seua formació podran desenvolupar la seua tasca. Estem molt orgullosos dels nostres campaments i també que siguen joves de la nostra localitat els que puguen ser monitors d’aquestes iniciatives”, destaca López.
La formació de monitors i monitores de temps lliure permet als participants adquirir coneixements i eines per a dissenyar, dinamitzar i acompanyar activitats educatives dirigides a la infància i la joventut. A més, ofereix una titulació homologada que facilita la incorporació a projectes d’oci educatiu, escoles d’estiu, activitats municipals, campaments i altres programes juvenils.
Des de la Regidoria de Joventut subratllen la importància de continuar impulsant aquest tipus de propostes formatives, que combinen ocupabilitat juvenil, educació en valors i participació activa. L’objectiu és que els joves de Vila-real puguen comptar amb recursos útils per al seu futur professional i, alhora, contribuir al desenvolupament d’activitats educatives i de lleure.
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