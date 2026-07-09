Peníscola celebra la XIX edició del Festival de Teatre al Carrer amb nou espectacles familiars: quins són?
L'esdeveniment cultural familiar es desenrotllarà en diferents espais emblemàtics del municipi durant els mesos de juliol i agost
Peníscola ja ha posat en marxa la XIX edició del Festival de Teatre al Carrer, una cita cultural consolidada en el calendari estival del municipi i especialment orientada al públic familiar. La programació, impulsada per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Peníscola, ofereix espectacles gratuïts cada dijous a les 19.30 hores fins al pròxim 27 d’agost.
El festival va començar el 2 de juliol, amb la representació de Plenamar, un espectacle itinerant que va recórrer el passeig de Peníscola. A partir d’aquest 9 de juliol, la programació continua amb Alboroto, que tindrà lloc a la Bateria del Calvari, a la plaça d’entrada al Parc d’Artilleria.
La regidora de Cultura, Lidia Herrero, destacat que «enguany hi haurà un total de nou representacions que es desenvoluparan en diferents espais com són el nucli històric, el passeig marítim i Peñismar».
Teatre al carrer per a tots els públics a Peníscola
La XIX edició del Festival de Teatre al Carrer manté la seua aposta per acostar les arts escèniques a veïns, visitants i famílies durant els mesos de juliol i agost. Les funcions es desenvoluparan en espais oberts i emblemàtics del municipi, amb l’objectiu de convertir els carrers de Peníscola en escenaris culturals a l’aire lliure.
La iniciativa compta amb finançament de l’Ajuntament de Peníscola, de l’Institut Valencià de Cultura, a través del Circuit Cultural Valencià, i de la Diputació de Castelló.
Programació del XIX Festival de Teatre al Carrer de Peníscola
Totes les representacions començaran a les 19.30 hores i seran d’entrada lliure.
Juliol
El festival es va inaugurar el dijous 2 de juliol amb Plenamar, un espectacle itinerant al passeig de Peníscola.
Aquest dijous, 9 de juliol, serà el torn d’Alboroto, a la Bateria del Calvari, en la plaça d’entrada al Parc d’Artilleria.
La programació continuarà el dijous 16 de juliol amb El Pirata Barba, també a la Bateria del Calvari. El dijous 23 de juliol arribarà Cucalola, i el dijous 30 de juliol es representarà Tropezantes, en el mateix emplaçament.
Agost
Durant el mes d’agost, el festival es traslladarà a la zona de Peñismar. El dijous 6 d’agost es representarà Aguadores, un espectacle itinerant.
El dijous 13 d’agost serà el torn d’El Show de los despistes; el dijous 20 d’agost arribarà El circo andante; i la programació finalitzarà el dijous 27 d’agost amb A Ton Town West.
Cultura, estiu i espectacles gratuïts a Peníscola
Amb aquesta nova edició, el Festival de Teatre al Carrer reforça el paper de Peníscola com a destinació cultural durant l’estiu. La combinació de teatre familiar, espais patrimonials i escenaris oberts permet oferir una proposta accessible, participativa i pensada tant per a residents com per a turistes.
La XIX edició del festival confirma així l’aposta municipal per una programació cultural de qualitat, gratuïta i vinculada al carrer com a espai de trobada.
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