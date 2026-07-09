El PP de Vila-real reclama a l’Ajuntament que repare a l’estiu les incidències dels centres educatius
César Durá reclama al govern municipal que actue durant juliol i agost per a evitar que el nou curs escolar comence amb desperfectes pendents als col·legis d’Infantil i Primària
El Partit Popular de Vila-real ha demanat al govern municipal de PSOE i Compromís que aprofite els mesos d’estiu per a posar al dia el manteniment dels centres educatius de la ciutat. La formació considera que juliol i agost són «el moment idoni» per a solucionar les incidències pendents abans de l’inici del nou curs escolar.
El regidor popular César Durá ha recordat que el manteniment dels col·legis d’Educació Infantil i Primària és competència de l’Ajuntament, per la qual cosa ha reclamat una planificació “eficaç” que permeta reparar els desperfectes comunicats pels equips directius dels centres.
El PP alerta de les incidències pendents als col·legis de Vila-real
Durá ha assenyalat que el passat curs 2025-2026 va començar amb 181 incidències sense resoldre en els centres educatius d’Infantil i Primària de Vila-real. Segons el regidor del PP, aquesta xifra evidencia «el caos en la gestió i la falta de planificació del govern de Benlloch».
El representant popular ha insistit que les vacances escolars han de servir per a executar les actuacions de manteniment que durant el curs resulten més complicades de realitzar per l’activitat lectiva dels centres.
«Exigim a Benlloch que aprofite les vacances escolars per a solucionar les incidències que els equips directius han fet arribar a l’Ajuntament i que encara segueixen sense reparar-se», ha afirmat Durá.
Manteniment escolar abans de l’inici del nou curs
El PP considera que actuar durant l’estiu és clau per a evitar que el pròxim curs torne a començar amb problemes de manteniment en els centres educatius. Durá ha advertit que, «si no actuen durant l’estiu, el pròxim curs tornarà a començar amb els mateixos problemes».
La formació popular ha remarcat que les actuacions de manteniment en els col·legis d’Infantil i Primària formen part de les obligacions municipals i ha reclamat al govern local que prioritze aquestes intervencions abans de setembre.
Segons Durá, garantir unes instal·lacions educatives en condicions és una qüestió bàsica tant per a l’alumnat com per als equips docents i les famílies.
Crítiques del PP a la gestió municipal
El regidor popular també ha vinculat les incidències en els centres educatius amb la gestió general dels serveis públics municipals. En aquest sentit, ha criticat que, «mentre continua augmentant la pressió fiscal als veïns, el govern de PSOE i Compromís no compleix amb les seues obligacions».
«Els vila-realencs paguen més impostos que mai, però reben pitjors serveis. Aquesta és la realitat», ha conclòs Durá.
Amb aquesta reclamació, el PP de Vila-real situa el manteniment dels centres educatius com una de les prioritats que, segons la formació, el govern municipal hauria d’abordar durant el període estival per a garantir un inici de curs sense incidències pendents.
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