Vila-real activa un contracte de clavegueram d'1,8 milions amb seguiment en temps real i criteris sostenibles
L’Ajuntament adjudica a Facsa el manteniment de la xarxa municipal de sanejament per als pròxims quatre anys, amb més prevenció, digitalització i vehicles de baixes emissions
Vila-real ha activat un nou contracte per al manteniment i la conservació de la xarxa municipal de clavegueram amb una inversió d’1.831.571,88 euros per als pròxims quatre anys. El servei, adjudicat a Facsa, incorpora com a principals novetats el seguiment en temps real de les actuacions, la inspecció amb càmeres, la planificació preventiva i criteris de sostenibilitat per a reduir el consum d’aigua potable i les emissions contaminants.
El contracte suposa un canvi de model en la gestió d’una infraestructura bàsica però poc visible, formada per prop de 170 quilòmetres de xarxa de sanejament. Del total de la inversió, un milió d’euros es destinarà a les tasques de neteja i manteniment, mentre que prop de 800.000 euros es dedicaran a la millora de les instal·lacions.
La presentació del nou servei ha comptat amb la participació de la vicealcaldessa i regidora de Serveis Públics, Maria Fajardo, i del director de l’àrea de Sanejament i Depuració de Facsa, Luis Basiero, que han coincidit a destacar la importància d’avançar cap a una gestió més eficient, preventiva, transparent i sostenible.
Seguiment en temps real per a anticipar incidències
Una de les principals aportacions del nou contracte és la incorporació d’eines digitals que permetran controlar i planificar millor les actuacions sobre la xarxa de clavegueram. El servei inclourà seguiment en temps real dels treballs, inspeccions amb càmeres CCTV i una organització més eficient de les tasques de neteja, revisió i manteniment.
Fajardo ha subratllat que el contracte «posa el focus en la prevenció», de manera que el servei no es limitarà a actuar quan aparega una incidència, sinó que planificarà intervencions per a evitar problemes futurs.
«La prevenció és una de les eines fonamentals de l’acció de govern i aquest contracte n’és un exemple clar», ha assenyalat la vicealcaldessa.
Aquest enfocament resulta especialment rellevant davant episodis de pluges intenses, ja que una xarxa ben mantinguda ajuda a reduir el risc d’obstruccions, inundacions i altres incidències vinculades al sanejament urbà.
Un contracte amb criteris sostenibles
La sostenibilitat serà un altre dels eixos del nou servei. El contracte incorpora un vehicle d’alta eficiència que reutilitza l’aigua emprada en la neteja de la xarxa i funciona amb gas natural comprimit, fet que permet reduir tant el consum d’aigua potable com les emissions contaminants.
La vicealcaldessa ha recordat que aquesta línia de treball dona continuïtat a les actuacions impulsades en els darrers anys juntament amb Facsa, com la instal·lació de filtres de carbó actiu al pou d’Amorós, que permeten utilitzar aigua regenerada per a la neteja viària.
Amb aquestes mesures, Vila-real reforça una gestió del sanejament alineada amb els objectius d’eficiència hídrica, sostenibilitat ambiental i millora dels serveis públics.
Una xarxa essencial per a la salut pública i la qualitat de vida
La xarxa municipal de sanejament és una infraestructura imprescindible per al funcionament diari de la ciutat, encara que bona part del seu treball passe desapercebut per a la ciutadania. Fajardo ha remarcat que es tracta d’una inversió «subterrània», però fonamental per a la salubritat, la salut pública i la qualitat de vida.
«Quan el manteniment funciona, gairebé no es veu; però és precisament aquesta feina preventiva la que evita molts dels problemes que ningú vol patir», ha afirmat la vicealcaldessa.
Per la seua part, Luis Basiero ha agraït la confiança de l’Ajuntament i ha destacat que el sanejament «és un dels serveis menys visibles, però també un dels més essencials tant per a la ciutadania com per al medi ambient».
FACSA destaca la digitalització integral del servei
El director de l’àrea de Sanejament i Depuració de FACSA ha explicat que el nou contracte permetrà avançar cap a una gestió «més eficient, transparent i sostenible», gràcies a la digitalització integral del servei, la planificació en temps real i l’aposta per vehicles de baixes emissions.
Basiero també ha posat en valor l’experiència de la companyia a Vila-real i el seu coneixement del cicle integral de l’aigua al municipi. Segons ha indicat, aquesta trajectòria aporta continuïtat i solvència tècnica al servei, a més de permetre una gestió pròxima a les necessitats reals de la ciutat.
El responsable de FACSA ha incidit especialment en el caràcter preventiu del contracte, clau per a conservar una xarxa de sanejament preparada davant situacions meteorològiques adverses i per a garantir un servei estable a la ciutadania.
Vila-real reforça la modernització dels serveis públics
Amb aquest nou contracte de clavegueram, Vila-real fa un pas més en la modernització dels serveis públics municipals. La combinació d’inversió, digitalització, manteniment preventiu i criteris ambientals permet reforçar una infraestructura essencial i adaptar-la a les necessitats actuals de la ciutat.
El contracte no només busca reparar i conservar la xarxa de sanejament, sinó també anticipar incidències, millorar la resposta del servei i reduir l’impacte ambiental de les actuacions. Una aposta que situa la prevenció, la tecnologia i la sostenibilitat en el centre de la gestió del clavegueram municipal.
- Viviendas de la Foya de Vilafamés bajo la lupa: el Seprona investiga a unos 40 vecinos
- Fallece Paco 'El Tito', el castellonense más querido en los sanfermines de Pamplona
- Localizan el origen de la mancha roja que ha cerrado al baño la playa del Serradal de Castelló
- El pueblo más alto de la Comunitat cumple 775 años de vida: 'celebramos nuestra historia
- Un comercio de Castellón expone públicamente la cara de sus ladrones en la fachada: 'Es una tortura
- Bandera roja por contaminación microbiológica: Cierran al baño una de las playas más conocidas de Castellón
- Un incendio de vegetación amenaza varias urbanizaciones a las afueras de Peñíscola
- Novedades en el centro comercial Salera: Abre sus puertas una reconocida marca de ropa