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Vila-real impulsa la innovació industrial amb una jornada sobre electrificació i emmagatzematge energètic

La Casa dels Mundina acull una trobada professional organitzada per l’Ajuntament de Vila-real i l’ATC per a analitzar els reptes de la descarbonització en la indústria ceràmica

La trobada organitzada per ATC a Vila-real ha reunit professionals, investigadors, empreses i especialistes del sector ceràmic.

La trobada organitzada per ATC a Vila-real ha reunit professionals, investigadors, empreses i especialistes del sector ceràmic. / MEDITERRÁNEO

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Redacción

Redacción

Vila-real ha reforçat el seu compromís amb la innovació industrial i la transició energètica amb la celebració de la jornada professional Electrificació en la indústria. Viabilitat de l’emmagatzematge, una trobada que va reunir ahir a la Casa dels Mundina professionals, investigadors, empreses i especialistes del sector ceràmic.

La iniciativa, organitzada per l’Ajuntament de Vila-real i l’Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics (ATC), va comptar amb la col·laboració de la Càtedra d’Innovació Ceràmica “Ciutat de Vila-real” i la Càtedra bp de Medi Ambient Industrial de la Universitat Jaume I (UJI).

Electrificació i bateries per a una indústria ceràmica més competitiva

La jornada va posar el focus en dos dels grans desafiaments de la indústria actual: l’electrificació dels processos productius i la viabilitat dels sistemes d’emmagatzematge energètic. Ambdós àmbits es perfilen com a claus per a avançar cap a una indústria més eficient, sostenible i preparada per als objectius de descarbonització.

La iniciativa està organitzada per l’Ajuntament de Vila-real i l’Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics (ATC).

La iniciativa està organitzada per l’Ajuntament de Vila-real i l’Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics (ATC). / MEDITERRÁNEO

Durant la trobada es van analitzar solucions tecnològiques, models de finançament i oportunitats per a reduir costos energètics i emissions de CO₂, especialment en un sector tan estratègic per a la província de Castelló com el ceràmic.

Teófilo Rojo obri la jornada amb una conferència sobre emmagatzematge energètic

La sessió es va iniciar amb la conferència inaugural Sistemes d’emmagatzematge energètic industrial: bateries i supercondensadors, a càrrec de Teófilo Rojo, catedràtic de la Universitat del País Basc i un dels principals experts europeus en tecnologies de bateries i emmagatzematge energètic.

Posteriorment, Marc Crespi, CEO d’iGEX, i Hugo Fernández, responsable d’Enginyeria de la mateixa empresa, van abordar les eines tecnicofinanceres disponibles per a reduir els costos energètics i les emissions contaminants en l’activitat industrial.

Per la seua banda, Víctor J. Gaceta, gerent de Quantica Comunitat Valenciana, va exposar la viabilitat tècnica i econòmica de generar l’energia necessària per a alimentar forns elèctrics aplicats a la indústria ceràmica.

Debat sobre finançament, mercats i optimització d’actius

Un dels moments centrals de la jornada va ser la taula de diàleg Com fer viables projectes de bateries: finançament, mercats i optimització d’actius, moderada per Héctor Beltrán, professor titular del Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny i director del Grau en Enginyeria Elèctrica de la Universitat Jaume I.

En el debat van participar Gustavo Mallol, director de Diversificació i Negoci de l’Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC-AICE); Marc Crespi, CEO d’iGEX; José Miguel Martínez, cap de zona de Castelló d’i-DE Iberdrola; i Víctor J. Gaceta, gerent de Quantica Comunitat Valenciana.

La Casa dels Mundina ha acollit aquesta jornada.

La Casa dels Mundina ha acollit aquesta jornada. / MEDITERRÁNEO

Els ponents van coincidir en la importància de combinar innovació tecnològica, finançament adequat i col·laboració entre administracions, universitats i empreses per a fer viables els projectes energètics vinculats a la indústria.

Vila-real reivindica el seu paper en la transferència de coneixement

La jornada va comptar també amb la participació de Juan Bautista Carda Castelló, director de la Càtedra d’Innovació Ceràmica “Ciutat de Vila-real”, catedràtic de la Universitat Jaume I i figura de referència en la investigació ceràmica.

Carda, que dirigeix la càtedra des de 2012, va intervindre en la clausura de la jornada i va reafirmar el paper de Vila-real com a ciutat compromesa amb la transferència de coneixement, la innovació i el desenvolupament tecnològic del sector ceràmic.

La cloenda també va comptar amb la intervenció d’Eliseo Monfort, director de la Càtedra bp de Medi Ambient Industrial de la Universitat Jaume I, qui va posar en valor la necessitat de continuar impulsant la investigació aplicada i la cooperació entre institucions i empreses.

Ana Torres: “El futur de la indústria passa per tecnologies netes, emmagatzematge i col·laboració”

La regidora d’Innovació i Economia, Ana Torres, ha destacat que la jornada ha permés constatar els eixos sobre els quals s’ha de construir el futur industrial de Vila-real.

«Després d’aquesta jornada, queda clar que el futur de la nostra indústria passa per tres eixos: tecnologies netes per a reduir emissions, emmagatzematge energètic per a garantir l’eficiència i col·laboració publicoprivada per a impulsar la innovació i la competitivitat», ha assenyalat Torres.

La regidora ha remarcat que l’Ajuntament de Vila-real continuarà treballant al costat del sector industrial «per a construir un futur més net, eficient i competitiu».

Vila-real, innovació i transició energètica

Amb aquesta jornada, Vila-real consolida la seua aposta per la innovació industrial, la sostenibilitat i la col·laboració amb el sector ceràmic, en un moment en què la transició energètica s’ha convertit en un repte estratègic per a la competitivitat de les empreses.

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La trobada reforça, a més, el paper de la ciutat com a espai de connexió entre administració, universitat, centres tecnològics i teixit empresarial per a avançar cap a una indústria més preparada per als desafiaments energètics del futur.

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