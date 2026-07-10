Els alumnes del taller d'ocupació Vinaròs Inserta milloren i conserven la plaça de bous de la localitat
Els treballs de millora inclouen la substitució de la porta de taquilles i la renovació de part de la senyalització, a més de treballs de manteniment general
Els deu alumnes-treballadors del taller d’ocupació Vinaròs Inserta han dut a terme diverses actuacions de millora i manteniment a la plaça de bous de la localitat com a part del seu procés de formació pràctica.
Les intervencions han permés avançar en la conservació d’un dels edificis històrics més emblemàtics del municipi, al mateix temps que els participants adquireixen experiència professional en un entorn de treball real.
Reparació del mur de maçoneria
Entre les actuacions executades destaca el sanejament del mur de maçoneria. Els treballs han consistit en la retirada del ciment deteriorat, la reparació de les esquerdes i l’aplicació d’una nova capa de revestiment destinada a reforçar i protegir l’estructura.
També s’ha aplicat un tractament fungicida per a previndre l’aparició de fongs i vegetació i contribuir a una millor conservació del mur.
Millores als accessos, els corrals i la zona sud
Els alumnes-treballadors també han adequat els pilars situats entre l’entrada principal del bar i la zona de corrals.
A més, han intervingut en el primer tram de la zona sud del recinte, on han realitzat tasques de neteja, reparació i pintura de les parets i de l’espai situat davall de l’escala.
Les actuacions s’han completat amb la substitució de la porta de les taquilles, la renovació de part de la senyalització i diversos treballs de manteniment general a les instal·lacions.
Formació pràctica i oportunitats laborals
La regidora de Governació, Carla Miralles, ha destacat que «el taller d’ocupació combina la formació teòrica amb la pràctica professional i permet que els participants aprenguen un ofici i milloren les seues oportunitats d’accedir al mercat laboral una vegada finalitzat el programa».
Miralles ha assenyalat que «la intervenció a la plaça de bous els permet comprovar el resultat del seu treball i, al mateix temps, contribuir a la conservació i la posada en valor d’un edifici històric que forma part del patrimoni municipal».
Una inversió de més de 565.000 euros
El taller Vinaròs Inserta es desenvolupa en el marc del programa Som Inserta, finançat pel Fons Social Europeu a través de LABORA.
La iniciativa ha rebut una subvenció de 565.384 euros per a la posada en marxa de dos tallers d’ocupació, que han permés contractar i formar un total de 23 persones desocupades.
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