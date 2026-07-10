ESDEVENIMENT CULTURAL
Benicarló ompli els carrers d’art i cultura amb la 14a Nit en Vetla
L'esdeveniment cultural inclou visites a espais museístics i patrimonials fins a mitjanit, obrint per primera vegada un convent recentment adquirit
Benicarló s'ha omplit de música, teatre, dansa i circ amb la celebració de la 14a edició de La Nit en Vetla, la cita cultural amb què l’Ajuntament acosta les arts escèniques a la ciutadania.
Els espectacles s'han distribuït per diferents punts de la ciutat i es van anar succeint al llarg de la vesprada i la nit, amb propostes de diverses disciplines pensades per a tots els públics.
Espectacles de circ, música i dansa pels carrers de Benicarló
L’espectacle itinerant Rum Rum ha obert la programació amb un recorregut pel carrer Major. A continuació, la plaça de Sant Bartomeu ha acollit La vida tordial, una proposta de malabars, equilibris i humor.
Cap a les 21.00 hores, l’activitat s'ha traslladat al Mucbe, on s'ha representat Meraki, un espectacle que combina malabars i tecnologia, i El dolç turment, un concert de música barroca.
La programació ha continuat a la plaça de Sant Joan amb el concert Tuba Sólo, a càrrec del músic Edu Ruano. I davant de l’Ajuntament, Txema Muñoz ha presentat Gota, un espectacle coreografiat.
Abans de la mitjanit s'ha pogut gaudir de ÎLE O, una proposta de circ. Com a colofó, els equilibris acrobàtics de Tenet han posat el punt final a la Nit en Vetla a la plaça de la Constitució.
Els espais museístics, oberts fins a la mitjanit
La celebració també ha permés visitar fins a la mitjanit diversos espais museístics i patrimonials de Benicarló. Els assistents han pogut conéixer indrets emblemàtics com la Casa Tradicional Benicarlanda, l’antiga presó del carrer Major i el Mucbe.
A més, per primera vegada, s'ha obert al públic el Convent de les Concepcionistes Franciscanes, situat al carrer de Cabanes i adquirit per l’Ajuntament de Benicarló el 2025.
Suscríbete para seguir leyendo
- Bombazo' de la hostelería en el PAU Censal de Castelló: abre un conocidísimo restaurante
- El pueblo más alto de la Comunitat cumple 775 años de vida: 'celebramos nuestra historia
- Viviendas de la Foya de Vilafamés bajo la lupa: el Seprona investiga a unos 40 vecinos
- Cierra un conocido comercio del centro de Castelló: 'La culpa es de la venta online y los centros comerciales
- Novedades en el centro comercial Salera: Abre sus puertas una reconocida marca de ropa
- Dos corredores de Castellón heridos en el encierro del jueves de San Fermín
- Novedades sobre los okupas de la Marjaleria de Castelló: de una sanción de 200 euros a la luz y el agua
- Desplome de las temperaturas en Castellón: Aemet prevé un descenso de las máximas de hasta cinco grados