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ESDEVENIMENT CULTURAL

Benicarló ompli els carrers d’art i cultura amb la 14a Nit en Vetla

L'esdeveniment cultural inclou visites a espais museístics i patrimonials fins a mitjanit, obrint per primera vegada un convent recentment adquirit

Els carrers de Benicarló s'omplin cada any de diversió i cultura amb la Nit en Vetla.

Els carrers de Benicarló s'omplin cada any de diversió i cultura amb la Nit en Vetla. / Alba Boix

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Alba Boix

Benicarló s'ha omplit de música, teatre, dansa i circ amb la celebració de la 14a edició de La Nit en Vetla, la cita cultural amb què l’Ajuntament acosta les arts escèniques a la ciutadania.

Els espectacles s'han distribuït per diferents punts de la ciutat i es van anar succeint al llarg de la vesprada i la nit, amb propostes de diverses disciplines pensades per a tots els públics.

Espectacles de circ, música i dansa pels carrers de Benicarló

L’espectacle itinerant Rum Rum ha obert la programació amb un recorregut pel carrer Major. A continuació, la plaça de Sant Bartomeu ha acollit La vida tordial, una proposta de malabars, equilibris i humor.

Cap a les 21.00 hores, l’activitat s'ha traslladat al Mucbe, on s'ha representat Meraki, un espectacle que combina malabars i tecnologia, i El dolç turment, un concert de música barroca.

Veïnat i visitants gaudeixen dels variats espectacles que es fan a la via pública.

Veïnat i visitants gaudeixen dels variats espectacles que es fan a la via pública. / Alba Boix

La programació ha continuat a la plaça de Sant Joan amb el concert Tuba Sólo, a càrrec del músic Edu Ruano. I davant de l’Ajuntament, Txema Muñoz ha presentat Gota, un espectacle coreografiat.

Abans de la mitjanit s'ha pogut gaudir de ÎLE O, una proposta de circ. Com a colofó, els equilibris acrobàtics de Tenet han posat el punt final a la Nit en Vetla a la plaça de la Constitució.

Els espais museístics, oberts fins a la mitjanit

La celebració també ha permés visitar fins a la mitjanit diversos espais museístics i patrimonials de Benicarló. Els assistents han pogut conéixer indrets emblemàtics com la Casa Tradicional Benicarlanda, l’antiga presó del carrer Major i el Mucbe.

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A més, per primera vegada, s'ha obert al públic el Convent de les Concepcionistes Franciscanes, situat al carrer de Cabanes i adquirit per l’Ajuntament de Benicarló el 2025.

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