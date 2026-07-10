El cosmos pren l’EACC de Castelló: visites gratis a l’exposició immersiva d’Abdelkader Benchamma
Les sessions se celebren cada dissabte a les 12.30 hores, sense reserva prèvia, i permeten descobrir una instal·lació que connecta l’art, la ciència i l’espiritualitat
L’Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC) ofereix visites guiades gratuïtes a l’exposició L’horitzó dels esdeveniments, de l’artista Abdelkader Benchamma. Les sessions tenen lloc tots els dissabtes a les 12.30 hores i no requerixen inscripció ni reserva prèvia.
La iniciativa, organitzada per l’EACC —espai dependent de l’Institut Valencià de Cultura— en col·laboració amb el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, permet conéixer les claus d’un projecte creat específicament per al centre castellonenc.
Durant el recorregut, l’equip de mediació acompanya el públic a través d’una proposta en què el dibuix s’estén per l’arquitectura de l’edifici i es combina amb projeccions i elements sonors. El resultat és una experiència immersiva que convida a reflexionar sobre la relació entre l’ésser humà, l’univers i els fenòmens còsmics.
Una exposició entre el dibuix, la ciència i el cosmos
L’horitzó dels esdeveniments explora els límits del dibuix com a ferramenta de coneixement i planteja un diàleg entre ciència, art i espiritualitat.
Per a desenvolupar el projecte, Abdelkader Benchamma pren com a punt de partida els estudis científics sobre els forats negres i els cossos celestes. Al mateix temps, recupera publicacions il·lustrades del segle XVI, com ara El llibre dels miracles i el Kometenbuch —conegut com El llibre dels cometes—, en les quals els fenòmens astronòmics eren interpretats des d’una perspectiva simbòlica, espiritual i misteriosa.
Esta combinació de referències científiques i històriques construïx un univers visual en què les imatges poden recordar explosions còsmiques, formacions geològiques, tempestes o paisatges situats entre allò real i allò imaginari.
L’arquitectura de l’EACC, convertida en part de l’obra
La instal·lació combina grans intervencions murals, realitzades directament sobre les parets i els espais de l’EACC, amb obres de format reduït.
Este joc d’escales permet que el visitant passe de la immensitat d’un paisatge còsmic a la precisió d’un dibuix minuciós. L’arquitectura del centre deixa de ser únicament un espai expositiu i es convertix en una part essencial de l’obra, fet que reforça el caràcter envolupant de la proposta.
Els murals es van executar durant tres setmanes de treball a les instal·lacions de l’EACC. En el procés van participar l’artista Samuel Bertrand i les alumnes en pràctiques Vanesa Rodríguez, Lucía Sánchez i Beatriz Soriano, procedents de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló.
Visites i tallers per a grups
A més de les visites guiades obertes al públic dels dissabtes, el servei de mediació de l’EACC organitza visites comentades i tallers per a grups de dimarts a divendres, en horari de matí.
Estes activitats s’adapten a diferents edats, perfils i necessitats, però requerixen una concertació prèvia amb el centre.
Horaris de l’exposició d’Abdelkader Benchamma
L’exposició L’horitzó dels esdeveniments es podrà visitar a l’Espai d’Art Contemporani de Castelló fins al 13 de setembre de 2026, amb entrada gratuïta.
Horari de l’EACC:
- De dimarts a dissabte: de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores.
- Diumenges: de 10.00 a 14.00 hores.
- Dilluns: tancat.
Les visites guiades gratuïtes se celebren cada dissabte a les 12.30 hores i no necessiten reserva prèvia.
La programació completa i la informació sobre les activitats de mediació es poden consultar en les pàgines web de l’Institut Valencià de Cultura i de l’Espai d’Art Contemporani de Castelló.
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