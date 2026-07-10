Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Notas corte más altas UJIDetenciones Frente OrellutComprar casa playa CastellónOkupas MarjaleriaIncendio AlmeríaAniversario pueblo más altoAgenda fin de semana
instagramlinkedin

INICIATIVA CULTURAL

Groc Talent busca a Vila-real nous grups i promeses emergents d’indie, pop i rock de la Comunitat Valenciana

L’Ajuntament de Vila-real, el Villarreal CF i el SanSan Festival impulsen el concurs, amb inscripcions obertes fins al 16 d’agost

Imatge d'uns dels grups que ja han participat en el concurs Groc Talent, actuant a la Fan Zone de l'Estadi de la Ceràmica.ipants

Imatge d'uns dels grups que ja han participat en el concurs Groc Talent, actuant a la Fan Zone de l'Estadi de la Ceràmica.ipants / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Concha Marcos

Vila-real

L’Ajuntament de Vila-real, a través de la Regidoria de Festes; el Villarreal CF i el SanSan Festival posen en marxa una nova edició de Groc Talent, el concurs musical que busca descobrir i promocionar les bandes emergents de la Comunitat Valenciana, amb especial protagonisme per als grups de la província de Castelló.

El termini d’inscripció s’obrirà el 10 de juliol a les 12.00 hores i romandrà actiu fins al 16 d’agost, a través del formulari disponible en el web del Villarreal CF.

Les bases estableixen que podran participar artistes i bandes majors de 16 anys, sense cap disc publicat per una discogràfica, amb repertori propi i dins dels estils musicals habituals del SanSan Festival, com ara indie, pop, rock o música alternativa.

La regidora de Festes, Miriam Caravaca, ha destacat que «Groc Talent s’ha consolidat com una plataforma única perquè els nostres joves músics puguen donar-se a conéixer davant d’un públic nombrós i fer un pas molt important en la seua trajectòria artística».

«Cada edició ens sorprén amb la qualitat de les propostes que es presenten. És una oportunitat extraordinària per actuar en un escenari incomparable, donar visibilitat al treball dels artistes i optar a formar part del cartell d’un dels festivals més importants del panorama musical»

Miriam Caravaca

— Regidora de Festes de Vila-real

«Des de l’Ajuntament continuem apostant per la cultura, la música en directe i el talent emergent, i ho fem de la mà de dos grans aliats com són el Villarreal CF i el SanSan Festival», ha afegit.

Actuacions en la Fan Zone de l'Estadi de la Ceràmica

Les actuacions dels grups seleccionats es desenvoluparan a la Fan Zone de l’Estadi de la Ceràmica, en la prèvia dels partits de LALIGA, els dies 6, 13 i 20 de setembre; 18 d’octubre; 1 i 8 de novembre; 6 i 13 de desembre, i 17 i 31 de gener.

La gran final està prevista per al cap de setmana del 21 de febrer de 2027, en una data condicionada pel calendari esportiu.

Caravaca ha animat totes les bandes a participar en aquesta nova convocatòria. «Cada edició ens sorprén amb la qualitat de les propostes que es presenten. És una oportunitat extraordinària per actuar en un escenari incomparable, donar visibilitat al treball dels artistes i optar a formar part del cartell d’un dels festivals més importants del panorama musical», ha afirmat.

El grup guanyador actuarà en una de les jornades del SanSan Festival 2027 i també podrà participar en la Festa de l’Afició del Villarreal CF, consolidant així Groc Talent com un dels principals aparadors per a les bandes emergents del territori.

Noticias relacionadas y más

Les bases completes del concurs i el formulari d’inscripció es poden consultar en el web del Villarreal CF.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Bombazo' de la hostelería en el PAU Censal de Castelló: abre un conocidísimo restaurante
  2. El pueblo más alto de la Comunitat cumple 775 años de vida: 'celebramos nuestra historia
  3. Viviendas de la Foya de Vilafamés bajo la lupa: el Seprona investiga a unos 40 vecinos
  4. Cierra un conocido comercio del centro de Castelló: 'La culpa es de la venta online y los centros comerciales
  5. Novedades en el centro comercial Salera: Abre sus puertas una reconocida marca de ropa
  6. Dos corredores de Castellón heridos en el encierro del jueves de San Fermín
  7. Novedades sobre los okupas de la Marjaleria de Castelló: de una sanción de 200 euros a la luz y el agua
  8. Desplome de las temperaturas en Castellón: Aemet prevé un descenso de las máximas de hasta cinco grados

Vila-real y el club Groguet tornen a buscar noves bandes emergents amb Groc Talent

Vila-real y el club Groguet tornen a buscar noves bandes emergents amb Groc Talent

Nules inaugura la temporada del melón de la marjal con su primer corte y cata

Nules inaugura la temporada del melón de la marjal con su primer corte y cata

Luz verde para completar la urbanización del entorno de Renfe y del colegio Jaume I de Castelló

Luz verde para completar la urbanización del entorno de Renfe y del colegio Jaume I de Castelló

Ortolá, concejal de Seguridad de Castelló, sobre la okupación en la Marjaleria: "Hay una auténtica mafia"

Ortolá, concejal de Seguridad de Castelló, sobre la okupación en la Marjaleria: "Hay una auténtica mafia"

La Llosa abre su nueva Oficina de Turismo para impulsar el patrimonio local

La Llosa abre su nueva Oficina de Turismo para impulsar el patrimonio local

Paco del Castillo, escollit Persona Destacada de la Cultura de Benicarló 2026

Paco del Castillo, escollit Persona Destacada de la Cultura de Benicarló 2026

Onda revalida su liderazgo en transparencia municipal con la máxima puntuación

Onda revalida su liderazgo en transparencia municipal con la máxima puntuación

Si tu perro es mayor y da pasos más cortos al caminar, un estudio revela que podría estar relacionado con el deterioro cognitivo

Si tu perro es mayor y da pasos más cortos al caminar, un estudio revela que podría estar relacionado con el deterioro cognitivo
Tracking Pixel Contents