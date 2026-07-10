INICIATIVA CULTURAL
Groc Talent busca a Vila-real nous grups i promeses emergents d’indie, pop i rock de la Comunitat Valenciana
L’Ajuntament de Vila-real, el Villarreal CF i el SanSan Festival impulsen el concurs, amb inscripcions obertes fins al 16 d’agost
L’Ajuntament de Vila-real, a través de la Regidoria de Festes; el Villarreal CF i el SanSan Festival posen en marxa una nova edició de Groc Talent, el concurs musical que busca descobrir i promocionar les bandes emergents de la Comunitat Valenciana, amb especial protagonisme per als grups de la província de Castelló.
El termini d’inscripció s’obrirà el 10 de juliol a les 12.00 hores i romandrà actiu fins al 16 d’agost, a través del formulari disponible en el web del Villarreal CF.
Les bases estableixen que podran participar artistes i bandes majors de 16 anys, sense cap disc publicat per una discogràfica, amb repertori propi i dins dels estils musicals habituals del SanSan Festival, com ara indie, pop, rock o música alternativa.
La regidora de Festes, Miriam Caravaca, ha destacat que «Groc Talent s’ha consolidat com una plataforma única perquè els nostres joves músics puguen donar-se a conéixer davant d’un públic nombrós i fer un pas molt important en la seua trajectòria artística».
«Cada edició ens sorprén amb la qualitat de les propostes que es presenten. És una oportunitat extraordinària per actuar en un escenari incomparable, donar visibilitat al treball dels artistes i optar a formar part del cartell d’un dels festivals més importants del panorama musical»
«Des de l’Ajuntament continuem apostant per la cultura, la música en directe i el talent emergent, i ho fem de la mà de dos grans aliats com són el Villarreal CF i el SanSan Festival», ha afegit.
Actuacions en la Fan Zone de l'Estadi de la Ceràmica
Les actuacions dels grups seleccionats es desenvoluparan a la Fan Zone de l’Estadi de la Ceràmica, en la prèvia dels partits de LALIGA, els dies 6, 13 i 20 de setembre; 18 d’octubre; 1 i 8 de novembre; 6 i 13 de desembre, i 17 i 31 de gener.
La gran final està prevista per al cap de setmana del 21 de febrer de 2027, en una data condicionada pel calendari esportiu.
Caravaca ha animat totes les bandes a participar en aquesta nova convocatòria. «Cada edició ens sorprén amb la qualitat de les propostes que es presenten. És una oportunitat extraordinària per actuar en un escenari incomparable, donar visibilitat al treball dels artistes i optar a formar part del cartell d’un dels festivals més importants del panorama musical», ha afirmat.
El grup guanyador actuarà en una de les jornades del SanSan Festival 2027 i també podrà participar en la Festa de l’Afició del Villarreal CF, consolidant així Groc Talent com un dels principals aparadors per a les bandes emergents del territori.
Les bases completes del concurs i el formulari d’inscripció es poden consultar en el web del Villarreal CF.
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