Paco del Castillo, escollit Persona Destacada de la Cultura de Benicarló 2026
El professor de Filologia Hispànica i Catalana serà homenatjat el 5 d'agost en el Magatzem de la Mar per la seua trajectòria
C. Marcos
El professor Paco del Castillo Monserrat ha estat escollit Persona Destacada de la Cultura de Benicarló 2026. Amb aquesta distinció, el Consell Municipal de Cultura vol reconéixer tota una vida dedicada a l’educació, la promoció de la llengua pròpia, la divulgació cultural i el servei a la societat benicarlanda.
Nascut a Benicarló l’any 1961, Del Castillo és una figura profundament vinculada a la història recent del municipi. La seua trajectòria professional, intel·lectual i associativa constitueix un exemple de compromís continuat amb la ciutat i amb la preservació de la seua identitat col·lectiva.
El reconeixement posa en valor una trajectòria construïda des de la vocació docent, la defensa del valencià i la participació activa en la vida social de Benicarló.
Una vida dedicada a l’ensenyament
Llicenciat en Filologia Hispànica i Filologia Catalana per la Universitat de València, Paco del Castillo va iniciar la seua carrera docent durant el curs 1985-1986 a l’Institut de Formació Professional de Torrevella.
Aquell mateix any va superar les oposicions de professor de Formació Professional en l’especialitat de Valencià. Des d’aleshores, i fins a la seua jubilació el 12 d’octubre de 2021, va desenvolupar pràcticament tota la seua trajectòria professional a l’IES Joan Coromines de Benicarló.
Durant més de tres dècades, va contribuir a la formació de diverses generacions de benicarlandos i benicarlandes. La seua tasca docent no es va limitar a la transmissió de coneixements acadèmics, sinó que també va estar orientada a fomentar el respecte, l’estima pel valencià i el compromís amb la cultura i la identitat del territori.
Recerca i divulgació de la cultura benicarlanda
La vocació pedagògica de Del Castillo ha estat sempre acompanyada d’una intensa activitat investigadora i divulgativa.
L’any 1987 va publicar, a través de l’Associació Borrianenca de Cultura, la separata El lèxic dels ferrers i ferradors a Benicarló, un treball centrat en la recuperació del vocabulari tradicional vinculat a aquests oficis.
També ha elaborat diverses guies didàctiques de literatura juvenil i ha participat en la redacció de publicacions relacionades amb la memòria, la literatura i les tradicions locals, entre les quals destaquen: Jocs tradicionals a Benicarló; Ara Estellés: 12 poemes, 12 cançons a Benicarló i Converses sobre la Guerra Civil a Benicarló.
A aquesta producció s’afigen nombroses col·laboracions en mitjans i publicacions locals com Contes de Vila, Benicarló al Dia, Benicarló Crònica, El Dissabte i, especialment, La Veu de Benicarló.
En aquesta última publicació va escriure durant anys cròniques, entrevistes i articles vinculats a l’actualitat, la història i els protagonistes de la vida benicarlanda.
Un referent en la promoció del valencià
Una part essencial de la trajectòria de Paco del Castillo ha estat dedicada a la normalització i la promoció del valencià, tant dins com fora de les aules.
Des de 1993 va exercir com a examinador de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, la JQCV. Dos anys després, el 1995, va assumir la secretaria de la comissió de Vinaròs, responsabilitat que va mantindre fins a la seua jubilació.
A més, durant diversos anys va formar part del plenari de la institució i va impartir més de vint cursos de capacitació lingüística per al professorat de secundària a Vinaròs, Castelló i Benicarló.
Aquesta activitat evidencia el seu compromís amb l’ensenyament del valencià i amb la formació lingüística dels professionals de l’educació.
Compromís amb el teixit associatiu de Benicarló
La implicació de Paco del Castillo amb la ciutat també s’ha manifestat a través de la seua participació en entitats culturals, esportives i solidàries.
Durant set temporades va formar part de la junta directiva del CD Benicarló. Igualment, és soci de nombroses associacions, entre les quals es troben Escola Valenciana, l’Estel del Collet, el Centre d’Estudis del Maestrat, Càritas, ABRIL i la Feram.
La seua presència en aquests col·lectius reflecteix una concepció de la cultura que va més enllà de l’àmbit acadèmic i que es construeix mitjançant la participació, la solidaritat i el treball comunitari.
Homenatge al Magatzem de la Mar
Amb el nomenament de Paco del Castillo com a Persona Destacada de la Cultura de Benicarló 2026, el Consell Municipal de Cultura i l’Ajuntament reconeixen una trajectòria exemplar basada en la vocació de servei, la defensa de la llengua i les tradicions pròpies i la voluntat de contribuir al creixement col·lectiu de la ciutat.
L’Ajuntament de Benicarló li retrà homenatge el 5 d’agost en un acte que se celebrarà al Magatzem de la Mar.
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