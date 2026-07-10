NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Vila-real destina 15.000 euros a subvencionar activitats de promoció i l’ús del valencià durant l’any 2026
Les ajudes es dirigeixen a entitats i associacions sense ànim de lucre, que podran presentar les sol·licituds fins al 10 d’agost
L’Ajuntament de Vila-real, a través de la Regidoria de Normalització Lingüística, ha obert la convocatòria de subvencions d’activitats de promoció i ús del valencià per a l’exercici de 2026, una línia d’ajudes dotada amb 15.000 euros destinada a donar suport a les iniciatives d’entitats i associacions sense ànim de lucre que treballen per fomentar la presència i l’ús de la llengua valenciana en les seues activitats.
L’extracte de la convocatòria es va publicar ahir en el Butlletí Oficial de la Província (BOP núm. 82), de manera que el termini per a presentar les sol·licituds començarà avui, 10 de juliol, i romandrà obert durant 30 dies naturals, fins al 10 d’agost de 2026.
Aquestes ajudes donen compliment a l’article 7 del Reglament municipal per a la normalització lingüística, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 20 d’octubre de 1994, que estableix que el consistori subvencionarà i/o bonificarà les activitats d’entitats, associacions o empreses, públiques i privades, que empren el valencià, així com l’assessorament i la col·laboració amb aquestes entitats per a afavorir la difusió de l’ús de la llengua.
«Aquestes subvencions són una ferramenta fonamental per a reconéixer i reforçar el compromís de les associacions i entitats de Vila-real amb la nostra llengua. El valencià forma part de la nostra identitat i del nostre patrimoni cultural, i des de l’Ajuntament volem facilitar que estiga present en totes les manifestacions de la vida social, cultural i educativa de la ciutat»
El regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells, ha destacat que «aquestes subvencions són una ferramenta fonamental per a reconéixer i reforçar el compromís de les associacions i entitats de Vila-real amb la nostra llengua. El valencià forma part de la nostra identitat i del nostre patrimoni cultural, i des de l’Ajuntament volem facilitar que estiga present en totes les manifestacions de la vida social, cultural i educativa de la ciutat».
Garantir la vitalidad de la llengua
Cortells ha afegit que «cada projecte que aposta per fer activitats, materials o comunicacions en valencià contribueix a normalitzar-ne l’ús i a garantir que la nostra llengua continue viva i present en el dia a dia de Vila-real».
Les subvencions tenen com a finalitat donar suport a projectes que promoguen l’ús del valencià en les activitats de les associacions, com ara l’elaboració de calendaris, cartells, díptics, agendes escolars, conferències, actuacions o altres iniciatives culturals i socials. En el cas d’activitats bilingües, es podran presentar les despeses corresponents a la part realitzada en valencià.
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Les entitats interessades hauran de presentar la sol·licitud de propòsit general a través de la seu electrònica municipal, on també es pot consultar la convocatòria, i aportar la documentació requerida: projecte i pressupost detallat de les activitats, NIF de l’entitat, dades bancàries quan corresponga, declaració jurada sobre la destinació de les despeses i la documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o l’autorització perquè l’Ajuntament puga consultar directament aquestes dades.
Així mateix, les activitats i materials que es presenten a la convocatòria hauran d’incloure el patrocini de la Regidoria de Normalització Lingüística amb el logotip de l’Ajuntament de Vila-real.
Per a qualsevol consulta relacionada amb la convocatòria, les persones interessades poden contactar amb la Regidoria de Normalització Lingüística a través del correu electrònic normalitzacio@vila-real.es o del telèfon 964 547 009.
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