Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Notas corte más altas UJIDetenciones Frente OrellutComprar casa playa CastellónOkupas MarjaleriaIncendio AlmeríaAniversario pueblo más altoAgenda fin de semanaOferta LidlAyuda del Gobierno
instagramlinkedin

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Vila-real destina 15.000 euros a subvencionar activitats de promoció i l’ús del valencià durant l’any 2026

Les ajudes es dirigeixen a entitats i associacions sense ànim de lucre, que podran presentar les sol·licituds fins al 10 d’agost

Les festes de barri són algunes de les beneficiàries de les ajudes de promoció del valencià, per la seua aposta per fomentar la llengua en programes d'actes o cartells.

Les festes de barri són algunes de les beneficiàries de les ajudes de promoció del valencià, per la seua aposta per fomentar la llengua en programes d'actes o cartells. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Concha Marcos

Vila-real

L’Ajuntament de Vila-real, a través de la Regidoria de Normalització Lingüística, ha obert la convocatòria de subvencions d’activitats de promoció i ús del valencià per a l’exercici de 2026, una línia d’ajudes dotada amb 15.000 euros destinada a donar suport a les iniciatives d’entitats i associacions sense ànim de lucre que treballen per fomentar la presència i l’ús de la llengua valenciana en les seues activitats.

L’extracte de la convocatòria es va publicar ahir en el Butlletí Oficial de la Província (BOP núm. 82), de manera que el termini per a presentar les sol·licituds començarà avui, 10 de juliol, i romandrà obert durant 30 dies naturals, fins al 10 d’agost de 2026.

Aquestes ajudes donen compliment a l’article 7 del Reglament municipal per a la normalització lingüística, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 20 d’octubre de 1994, que estableix que el consistori subvencionarà i/o bonificarà les activitats d’entitats, associacions o empreses, públiques i privades, que empren el valencià, així com l’assessorament i la col·laboració amb aquestes entitats per a afavorir la difusió de l’ús de la llengua.

«Aquestes subvencions són una ferramenta fonamental per a reconéixer i reforçar el compromís de les associacions i entitats de Vila-real amb la nostra llengua. El valencià forma part de la nostra identitat i del nostre patrimoni cultural, i des de l’Ajuntament volem facilitar que estiga present en totes les manifestacions de la vida social, cultural i educativa de la ciutat»

Santi Cortells

— Regidor de Normalització Lingüística de Vila-real

El regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells, ha destacat que «aquestes subvencions són una ferramenta fonamental per a reconéixer i reforçar el compromís de les associacions i entitats de Vila-real amb la nostra llengua. El valencià forma part de la nostra identitat i del nostre patrimoni cultural, i des de l’Ajuntament volem facilitar que estiga present en totes les manifestacions de la vida social, cultural i educativa de la ciutat».

Garantir la vitalidad de la llengua

Cortells ha afegit que «cada projecte que aposta per fer activitats, materials o comunicacions en valencià contribueix a normalitzar-ne l’ús i a garantir que la nostra llengua continue viva i present en el dia a dia de Vila-real».

Les subvencions tenen com a finalitat donar suport a projectes que promoguen l’ús del valencià en les activitats de les associacions, com ara l’elaboració de calendaris, cartells, díptics, agendes escolars, conferències, actuacions o altres iniciatives culturals i socials. En el cas d’activitats bilingües, es podran presentar les despeses corresponents a la part realitzada en valencià.

Vila-real tanca una nova edició del Voluntariat pel Valencià amb 22 parelles lingüístiques

Les entitats interessades hauran de presentar la sol·licitud de propòsit general a través de la seu electrònica municipal, on també es pot consultar la convocatòria, i aportar la documentació requerida: projecte i pressupost detallat de les activitats, NIF de l’entitat, dades bancàries quan corresponga, declaració jurada sobre la destinació de les despeses i la documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o l’autorització perquè l’Ajuntament puga consultar directament aquestes dades.

Així mateix, les activitats i materials que es presenten a la convocatòria hauran d’incloure el patrocini de la Regidoria de Normalització Lingüística amb el logotip de l’Ajuntament de Vila-real.

Noticias relacionadas y más

Per a qualsevol consulta relacionada amb la convocatòria, les persones interessades poden contactar amb la Regidoria de Normalització Lingüística a través del correu electrònic normalitzacio@vila-real.es o del telèfon 964 547 009.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Bombazo' de la hostelería en el PAU Censal de Castelló: abre un conocidísimo restaurante
  2. El pueblo más alto de la Comunitat cumple 775 años de vida: 'celebramos nuestra historia
  3. Viviendas de la Foya de Vilafamés bajo la lupa: el Seprona investiga a unos 40 vecinos
  4. Cierra un conocido comercio del centro de Castelló: 'La culpa es de la venta online y los centros comerciales
  5. Novedades en el centro comercial Salera: Abre sus puertas una reconocida marca de ropa
  6. Dos corredores de Castellón heridos en el encierro del jueves de San Fermín
  7. Novedades sobre los okupas de la Marjaleria de Castelló: de una sanción de 200 euros a la luz y el agua
  8. Desplome de las temperaturas en Castellón: Aemet prevé un descenso de las máximas de hasta cinco grados

Iñigo Pérez y su guardia pretoriana de 24 integrantes: quién es quién en el nuevo cuerpo técnico del Villarreal

Iñigo Pérez y su guardia pretoriana de 24 integrantes: quién es quién en el nuevo cuerpo técnico del Villarreal

Vila-real destina 15.000 euros a subvencionar activitats de promoció i l’ús del valencià durant l’any 2026

Vila-real destina 15.000 euros a subvencionar activitats de promoció i l’ús del valencià durant l’any 2026

Las olas de calor frenan la fotosíntesis en los bosques tropicales

Las olas de calor frenan la fotosíntesis en los bosques tropicales

Una empresa cerámica cambia de manos: así es cómo afectará a la plantilla

Una empresa cerámica cambia de manos: así es cómo afectará a la plantilla

Incendio en Burriana: el fuego arrasa una cocina y obliga a ventilar toda la vivienda

Incendio en Burriana: el fuego arrasa una cocina y obliga a ventilar toda la vivienda

Incendio en Burriana: el fuego arrasa una cocina y obliga a ventilar toda la vivienda

El PSPV de Castelló pide la retirada del apoyo institucional a la actuación de Plácido Domingo por coherencia con las políticas de igualdad

El PSPV de Castelló pide la retirada del apoyo institucional a la actuación de Plácido Domingo por coherencia con las políticas de igualdad

Cómo actuar ante un gran incendio forestal como el de Almería: qué hacer y qué no hacer

Cómo actuar ante un gran incendio forestal como el de Almería: qué hacer y qué no hacer
Tracking Pixel Contents