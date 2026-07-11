18.000 espectadors i 107 activitats: així s’ha consolidat el Paranimf de l’UJI com a referent cultural de Castelló
La programació cultural, reflexiva i inclusiva del curs 2025-2026 reforça el compromís social de la Universitat Jaume I
El Paranimf de la Universitat Jaume I ha reunit vora 18.000 espectadors al llarg del curs acadèmic 2025-2026, una temporada en què ha oferit 107 activitats de teatre, dansa, música i cinema. Les xifres confirmen la consolidació de l’espai universitari com un dels principals referents culturals de Castelló, amb una programació marcada per la reflexió, la inclusió i el compromís social.
La proposta dissenyada pel Servei d’Activitats Socioculturals de l’UJI (SASC) ha comptat, un any més, amb el suport d’un públic fidel i cada vegada més ampli. Una resposta que, més enllà de les dades d’assistència, avala una línia cultural pròpia basada en les temàtiques socials, la creació contemporània i el pensament crític.
Per al tècnic de cultura i gestor de projectes del SASC, Toni Valesa, el balanç no es pot mesurar únicament en nombre d’espectadors. «El més important són els elements no tangibles, la part sociocultural que transcendeix de la programació», assenyala.
«Nosaltres no volem reduir l’activitat a les dades, perquè no són els paràmetres pels quals treballem», afirma Valesa, qui destaca que la línia pròpia del Paranimf «complementa la programació cultural de la ciutat i suma al que es fa en altres espais».
Les arts escèniques atrauen cada vegada més públic jove
Les arts escèniques han tornat a ser el nexe central de la programació del Paranimf. Al costat de les propostes més clàssiques, l’espai ha apostat per espectacles contemporanis i transgressors, capaços d’incorporar llenguatges nous i d’abordar qüestions vinculades amb la realitat social.
Segons Toni Valesa, el Paranimf «assumeix el seu rol com a espai de reflexió» i abraça una creació contemporània que està connectant especialment amb la joventut. Aquesta tendència, consolidada durant els darrers anys, ha permés ampliar i diversificar el perfil del públic.
En aquest procés ha tingut un paper destacat l’aposta del SASC per la dansa i la col·laboració amb l’IES Bovalar i el Conservatori Professional de Dansa de Castelló. Aquests acords han afavorit la incorporació de persones joves com a espectadores habituals i han reforçat la relació entre el Paranimf i els centres formatius de la ciutat.
Aquesta resposta social confirma, en paraules de Valesa, que el Paranimf de l’UJI «s’ha convertit en un espai de referència del sector cultural a Castelló».
Reclam i Enraonaments, teatre per a fomentar el pensament crític
En la programació de teatre i dansa destaca una nova edició del festival Reclam, integrat en la Xarxa Espanyola de Teatres, Auditoris, Circuits i Festivals de Titularitat Pública.
També ha tingut continuïtat el cicle Enraonaments, una iniciativa que utilitza les arts escèniques com a punt de partida perquè les persones assistents desenvolupen idees pròpies i adopten una actitud crítica i responsable davant la societat i el seu entorn.
Espectacles com El rey Lear, de la companyia portuguesa Do Chapitô, Dysphoria o Thauma han format part d’una temporada que ha combinat companyies professionals, nous llenguatges escènics i propostes amb una clara dimensió social.
La programació també ha reservat un espai per a les actuacions de l’alumnat dels cursos de teatre, dansa i música del SASC, així com per als concerts de l’UJI Big Band i l’Orfeó UJI.
Valesa subratlla que aquestes activitats no desenvolupen únicament una funció formativa, sinó també inclusiva, ja que reuneixen grups de persones molt heterogenis i afavoreixen «un diàleg intercultural continu».
34 pel·lícules i una nova edició de Cinemascore
El cinema ha sigut un altre dels grans eixos de la temporada cultural. Durant el curs, el Paranimf ha projectat 34 pel·lícules dins dels cicles Nou cinema i En pantalla gran.
La programació ha dedicat una atenció especial al director Rainer Werner Fassbinder i a l’actor Marcello Mastroianni, dues figures essencials de la història del cinema europeu.
Entre els títols projectats es troben Matrimonio a la italiana, Una película inacabada, Valor sentimental, El matrimonio de Maria Braun i Yo te creo.
A aquesta oferta se suma Cinemascore, la mostra de cinema amb música en directe, que enguany ha arribat a la 21a edició. La iniciativa, plenament consolidada en el calendari cultural de l’UJI, ha tornat a obtindre una resposta molt positiva del públic.
Una exposició visitada per vora 3.000 persones
El Paranimf també ha acollit durant el curs l’exposició itinerant Maravillas de un museo, en Almagro maravillas, una instal·lació audiovisual que ha permés descobrir el món del teatre a través de les peces i els testimonis conservats pel Museu Nacional d’Arts Escèniques d’Almagro.
La mostra ha rebut vora 3.000 visites, una xifra que reforça la capacitat del Paranimf per a ampliar la seua oferta més enllà dels espectacles en directe i acostar el patrimoni escènic a tota la ciutadania.
Amb 107 activitats, prop de 18.000 espectadors, 34 projeccions cinematogràfiques i una exposició visitada per vora 3.000 persones, el Paranimf de l’UJI tanca el curs 2025-2026 reforçant una identitat cultural pròpia: una programació oberta, contemporània i socialment compromesa que complementa l’oferta de Castelló i genera nous espais de trobada, participació i reflexió.
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