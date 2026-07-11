Herbers, 68 habitants i 40 obres audiovisuals: l’Espígol Fest planta cara al despoblament amb cinema
El municipi dels Ports celebra la cinquena edició del festival que convertirà el castell, la plaça i les cases del veïnat en sales de projecció
Durant quatre dies, Herbers deixarà de ser només un dels municipis més menuts dels Ports per a convertir-se en un focus de cinema, cultura i convivència. Del 16 al 19 de juliol, aquest poble de 68 habitants censats celebrarà la cinquena edició de l’Espígol Fest, un festival que ha fet de la seua dimensió rural la principal senya d’identitat.
El certamen reunirà 40 obres audiovisuals dirigides per 47 cineastes —26 directores i 21 directors— i desplegarà la programació per alguns dels espais més singulars del municipi: la sala del Delme del Castell del Baró d’Herbers, la plaça Major i diferents habitatges particulars.
La proposta va més enllà de les projeccions. L’Espígol Fest reivindica la cultura com una ferramenta per a dinamitzar els pobles, reforçar els vincles comunitaris, afavorir la inclusió social i combatre el despoblament.
Un poble sencer convertit en sala de cinema
Una de les particularitats de l’Espígol Fest és que el cinema no queda concentrat en un únic recinte. Les pel·lícules ocupen els carrers, els espais patrimonials i, fins i tot, els menjadors de les cases del veïnat. Aquesta manera d’integrar les projeccions en la vida quotidiana transforma la locaitat en una sala de cinema expandida i crea una relació directa entre cineastes, públic i població local.
«No només es tracta de realitzar projeccions, sinó de posar la cultura en el centre d’una estratègia per a previndre el despoblament, ajudar a la integració de persones vulnerables i afavorir l’intercanvi cultural entre poblacions veïnes», explica l’alcalde d’Herbers, Daniel Pallarés.
L’organització considera que el festival funciona també com un espai de trobada entre realitats que habitualment no compartixen els mateixos entorns.
«Estem afavorint que professionals del sector audiovisual, veïns i veïnes d’Herbers i dels pobles pròxims, i persones usuàries d’Àmbit convisquen i interactuen de manera orgànica en un context cultural i festiu», assenyala Javier Vilalta, director de l’associació Àmbit.
40 obres i una secció oficial amb 25 curtmetratges
La secció oficial estarà formada per cinc programes de curtmetratges, que es podran veure de manera gratuïta a la sala del Delme. En total, competiran 25 peces audiovisuals, valorades per tres jurats amb criteris i perfils diferents.
El jurat oficial estarà integrat per la productora i guionista Mila Luengo, el periodista Álvaro Devís i la gestora cultural Isabel Puig. Aquest tribunal concedirà el Premi al Millor Curtmetratge i el Premi Espígol Nest al Millor Guió.
El jurat Xeic, format pel director Sergi Miralles, la regidora de Cultura de Viver, Gloria Rabanaque, i representants del festival gastroliterari Morella Negra com la Trufa, entregarà dos guardons: el premi a la millor producció valenciana o rodada majoritàriament en valencià i el premi a la millor obra sobre ruralitat.
Per la seua banda, el jurat jove —format per Mar Vilalta, Gemma Marquina i David Pegueroles— concedirà el Premi Joventut a la Millor Òpera Prima i el Premi Diversitat.
La cinquena edició incorporarà també un premi del públic, decidit mitjançant votació popular.
Les cases d’Herbers tornen a obrir-se al cinema
La secció Cases, una de les iniciatives més representatives de l’Espígol Fest, tornarà a convertir habitatges particulars en espais de projecció i conversa.
Les sessions, de caràcter temàtic i dinamitzat, permeten veure els curtmetratges en un ambient pròxim, allunyat del format tradicional de les sales comercials. El públic no només assistix a una projecció, sinó que compartix l’espai amb cineastes, professionals i habitants del poble.
Enguany, la secció comptarà amb tres cicles especials:
- 5 anys d’Espígol Fest recuperarà les obres guanyadores de les quatre edicions anteriors i permetrà revisar l’evolució del certamen des del seu naixement.
- El cicle Diverse, organitzat en col·laboració amb el Servei Jesuïta a Migrants i el festival de cinema LGTBIQA+ de Bilbao Zinegoak, abordarà diferents realitats vinculades a la diversitat sexual.
- Finalment, Girls just want to have fun reunirà tres curtmetratges dirigits i protagonitzats per dones que reivindiquen la llibertat, l’humor i la diversió. Les sessions seran presentades per les directores Alba Iranzo i Claudia Estrada, i per l’actriu i presidenta de l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual, Gloria March.
«Volem oferir una programació variada que reivindique els valors de la ruralitat, la integració i un clar perfil social, mitjançant una proposta de qualitat audiovisual en què prevalguen les creacions locals», destaca el director del certamen, Pau Guillén.
Cinema rodat al territori per a obrir el festival
L’Espígol Fest començarà amb la projecció de Cowgirl, un llargmetratge dirigit per Cristina Fernández i Miguel Llorens. La pel·lícula està ambientada a la comarca i es va rodar principalment a Castell de Cabres, un dels municipis veïns d’Herbers. La seua inclusió en la programació reforça l’aposta del festival per les històries vinculades al territori i per les produccions capaces de mostrar la realitat rural des de perspectives contemporànies.
El dissabte a la nit, la plaça Major acollirà la projecció a l’aire lliure de D’ahir per demà, un projecte audiovisual dels creadors locals José Blanc i Isabel Aparicio. La clausura inclourà el lliurament dels premis i la projecció de No als poalets, de Laura García Andreu, un curtmetratge rodat a les Alqueries.
Música, guions, activitats familiars i Voga
La programació de l’Espígol Fest no es limitarà al cinema. Durant els quatre dies del festival, Herbers acollirà també concerts, tallers, trobades professionals i activitats dirigides a públics de diferents edats. Un dels plats forts serà el concert de Pepet i Marieta, una de les formacions més reconegudes de l’escena musical valenciana.
El programa inclourà també una activitat familiar dirigida per Silvana Solivella i una nova edició del taller matinal de Voga, impartit per Arian Mehta. Esta disciplina combina exercicis de ioga amb moviments i actituds procedents del voguing.
La reflexió sobre el sector audiovisual arribarà amb la quarta Trobada de Guionistes, moderada per Teresa Cebrián, directora d’Escriptors de l’Audiovisual Valencià.
Espígol Nest, una residència creativa en un poble de 68 habitants
La cinquena edició servirà també per a presentar públicament els resultats d’Espígol Nest, la residència artística i d’escriptura celebrada per primera vegada a Herbers durant el mes d’abril.
La iniciativa ha oferit a diferents creadors un espai per a treballar els seus projectes audiovisuals en un entorn rural, tranquil i vinculat a la comunitat.
Amb este programa, el festival amplia la seua activitat més enllà dels dies de projeccions i convertix Herbers en un espai estable per a la creació, l’intercanvi professional i el desenvolupament de nous guions.
'+Espígol Fest' porta el cinema als pobles veïns
Coincidint amb el seu cinqué aniversari, el certamen posa en marxa +Espígol Fest, una mostra itinerant destinada a acostar part de la programació a altres municipis de la zona. Les primeres sessions tenen lloc a Pena-roja de Tastavins i Beseit.
Posteriorment, la selecció de curtmetratges arribarà al Centre Penitenciari d’Albocàsser, on les persones internes tornaran a concedir un premi a l’obra millor valorada. Després de la celebració del festival a Herbers, la mostra continuarà el seu recorregut amb noves projeccions a Morella i Coratxà.
L’extensió territorial reforça la voluntat de l’Espígol Fest de crear xarxes culturals entre municipis pròxims, facilitar l’accés al cinema en zones amb poca oferta audiovisual i convertir la cultura en un element de cohesió comarcal.
Cinc anys reivindicant la cultura rural
L’Espígol Fest ha crescut sense renunciar a l’escala humana que el diferencia d’altres certàmens. La proximitat entre públic, creadors i veïnat, l’ús d’espais quotidians i la vinculació amb el territori formen part d’un model que difícilment podria reproduir-se en una gran ciutat.
Durant quatre dies, un poble de 68 habitants projectarà 40 obres audiovisuals i obrirà les seues cases al cinema. Però la principal projecció de l’Espígol Fest apunta més enllà de la pantalla: la possibilitat que la cultura ajude a mantindre vius els pobles, cree oportunitats i construïsca comunitat.
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