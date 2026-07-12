Polièdric 2026 omplirà Benicarló de música amb set concerts gratuïts
El cicle, que s'estén fins al 4 d'agost, busca consolidar-se com una cita cultural destacada de l'estiu a Benicarló amb una oferta variada i d'accés lliure
Benicarló tornarà a sonar aquest estiu amb una nova edició del Cicle de Música Polièdric, una proposta que combina talent local, música d’arrel, indie-rock, ritmes brasilers, jazz, bandes sonores i cançó d’autor.
La cinquena edició del cicle se celebrarà del 13 de juliol al 4 d’agost i oferirà set concerts gratuïts en dos espais emblemàtics de la ciutat: els Jardins del MucBe i la plaça de Sant Bartomeu.
Set nits de música en directe a Benicarló
El regidor d’Arts Escèniques, Carlos Delshorts, ha presentat una programació que reforça Polièdric com una de les cites culturals destacades de l’estiu benicarlando. El projecte manté la filosofia amb què va nàixer: donar cabuda a estils musicals diferents i, al mateix temps, oferir protagonisme a artistes de Benicarló o vinculats directament amb el municipi.
La programació començarà el 13 de juliol als Jardins del MucBe amb Palo Domado, banda benicarlanda d’indie-rock alternatiu formada per José Luis Arroyo, Luca Varela, Pau Ortiz i Alberto Arévalo. El grup presentarà un repertori marcat pels seus tres treballs discogràfics: Venda Negra, publicat el 2020; Miserias & Grandezas, de 2022; i Segunda Capa, editat el 2025. La seua recent participació en el Festival Cruïlla reforça la projecció d’una formació nascuda a Benicarló.
Del Brasil a la tradició valenciana
El 16 de juliol actuarà Thaïs Morell, cantant i compositora brasilera amb experiència en festivals internacionals de Finlàndia, les Illes Canàries i el Brasil. La seua proposta acostarà al públic els ritmes, les melodies i la riquesa musical del seu país.
El 18 de juliol serà el torn de la Rondalla del Grup de Danses La Sotà, que presentarà En sabem tocar d’altres… El concert recuperarà peces utilitzades habitualment per acompanyar altres agrupacions de dansa, però poc freqüents en el repertori propi de la rondalla. Aquesta actuació començarà a les 21.00 hores, una hora abans que la resta de concerts.
Una guitarra amb trajectòria internacional
El 22 de juliol arribarà el Pedro Javier González Pulse Trio. El guitarrista i compositor actuarà amb Javier Martín al baix i Martín Soler a la bateria. Pedro Javier González és considerat un dels músics més versàtils del panorama estatal i ha col·laborat amb artistes com Joan Manuel Serrat, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, El Último de la Fila, Victoria de los Ángeles i Roberto Alagna.
El 24 de juliol, la plaça de Sant Bartomeu acollirà el tradicional Concert de Cinema de l’Associació Musical Ciutat de Benicarló, una de les propostes més esperades del cicle.
Dos concerts per tancar el cicle a l’agost
La programació continuarà el 3 d’agost amb Solk, formació arrelada al territori que combina influències contemporànies amb melodies tradicionals per crear un paisatge sonor propi.
Polièdric 2026 es clausurarà el 4 d’agost amb Xiomara Abello, cantautora i professora d’arrels valencianes i veneçolanes. La seua música connecta el món rural, les tradicions del País Valencià i el folklore llatinoamericà.
La proposta convida tant el públic habitual com les persones que visiten la ciutat a consultar la programació, guardar les dates i arribar amb antelació, ja que no caldrà reservar entrada i l’accés dependrà de la capacitat disponible en cada espai del recinte.
Amb una programació diversa, accessible i vinculada al territori, el Cicle de Música Polièdric 2026 convertirà les nits d’estiu de Benicarló en un punt de trobada per a públics, generacions i sensibilitats musicals diferents.
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