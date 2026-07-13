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Compromís alerta que el govern de Carrasco dispara el deute municipal

Bou: "L'Ajuntament ha passat de 35,4 a quasi 49 milions d'euros de deute en dos anys sense que això es traduïsca en una millor gestió ni en projectes executats”

L'Ajuntament de Castelló és qüestionat.

L'Ajuntament de Castelló és qüestionat. / Mediterráneo

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Ramón Pérez

Compromís per Castelló ha alertat de l'increment del deute municipal i dels reconeixements extrajudicials de crèdit (RECs) durant el mandat del Partit Popular i Vox, una situació que, segons la coalició, posa de manifest la falta de planificació i la deficient gestió econòmica del govern de Begoña Carrasco.

La regidora de Compromís, Vera Bou, ha assenyalat que el govern municipal va arribar a l'Ajuntament prometent rigor econòmic, eficiència i bona gestió, però que les dades dels últims exercicis reflecteixen una realitat ben diferent. En només dos anys, el deute de l'Ajuntament ha passat de 35,4 milions d'euros a quasi 49 milions, trencant la tendència de reducció que s'havia mantingut durant els anys anteriors.

Augment de l'endeutament i retards en les inversions

Bou ha remarcat que el problema no és únicament l'augment de l'endeutament, sinó el fet que aquest increment no es traduïsca en una ciutat millor gestionada ni en inversions finalitzades. Segons ha explicat, continuen acumulant-se projectes anunciats reiteradament que no arriben a executar-se, terminis que no es compleixen i actuacions que es retarden indefinidament.

"El PP i Vox estan convertint l'endeutament en la seua forma habitual de governar. Demanen més préstecs, acumulen més RECs i, malgrat això, Castelló continua esperant les mateixes inversions que anuncien des del primer dia", ha afirmat la regidora.

Des de Compromís han mostrat també la seua preocupació per l'augment constant dels reconeixements extrajudicials de crèdit, una fórmula que evidencia, segons la coalició, les dificultats del govern municipal per planificar adequadament la despesa pública.

Crítiques al model de gestió municipal

La regidora ha destacat que el debat no hauria de centrar-se en si l'Ajuntament es troba per davall dels límits legals d'endeutament, sinó en els resultats que obté la ciutadania amb aquests recursos.

"No tenim un problema de capacitat d'endeutament. Tenim un problema de govern. Cada milió que augmenta el deute hauria d'anar acompanyat de més projectes executats, no de més retards, més propaganda i més improvisació", ha assegurat.

Per a Compromís, la situació actual es resumeix en una equació preocupant: més deute, més RECs i més retard en les inversions. La coalició considera que aquesta dinàmica reflecteix un model de gestió que no està donant resposta a les necessitats de la ciutat.

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"El govern de Begoña Carrasco promet molt, però planifica malament i encara executa pitjor. No és un problema de diners, és un problema de mala gestió", ha conclòs Bou.

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