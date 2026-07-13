Feslloc 2026 celebra 20 anys a Benlloc: artistes, horaris, entrades i tot el que cal saber
La localitat castellonenca acollirà la cita, que commemora dos dècades de música en valencià, activisme cultural i convivència
Benlloc tornarà a convertir-se en un dels principals punts de trobada de la música en valencià amb la celebració del Feslloc 2026, que tindrà lloc els dies 17, 18 i 19 de juliol al poliesportiu municipal d’esta localitat de la Plana Alta.
La cita arriba enguany a la vintena edició i commemora dues dècades de música, llengua, activisme cultural i convivència. L’edició d’aniversari amplia la programació a tres jornades i reunirà algunes de les formacions més destacades de l’escena musical valenciana.
El festival començarà divendres amb el tradicional correbars, viurà la jornada més extensa dissabte i culminarà diumenge amb les actuacions d’Esther i La Fúmiga. El grup d’Alzira oferirà a Benlloc l’últim concert de la seua gira de comiat a les comarques castellonenques.
Cartell del Feslloc 2026: quins artistes actuen?
El cartell del Feslloc 2026 combina bandes consolidades, retorns esperats i veus que representen diferents generacions de l’escena musical valenciana.
La programació principal inclou La Fúmiga, El Diluvi, Auxili, Malifeta, Sandra Monfort, JazzWoman, Esther, Pep Gimeno «Botifarra», Tito Pontet, Remei de Ca la Fresca, Reina Mora, Romàntic Dimoni, Primavera Valenciana i Canta Canalla.
DJ Xúquer amenitzarà els canvis de grup durant la nit de dissabte, mentre que Manifa’s Band actuarà diumenge de vesprada a la pineda.
Un dels moments més simbòlics serà el concert de La Fúmiga. La banda d’Alzira arribarà a Benlloc dins de la gira L’últim abraç i protagonitzarà el tancament de la vintena edició.
També destaca el retorn d’El Diluvi, que celebra quinze anys de trajectòria i oferirà al Feslloc un dels seus concerts previstos per a 2026.
La programació reforça, a més, la presència de dones i de projectes liderats per artistes com Sandra Monfort, JazzWoman, Esther o Reina Mora.
Horaris del Feslloc 2026
Divendres 17 de juliol
La primera jornada començarà fora del recinte de concerts amb el correbars per Benlloc. A partir de les 20.00 hores, la música es traslladarà a l’Escenari Ovidi.
- 18.00 hores. Pineda de Benlloc: correbars i actuació de la Conllonga Muixeranga de Castelló.
- 20.00 hores. Escenari Ovidi: Primavera Valenciana.
- 21.30 hores. Escenari Ovidi: Remei de Ca la Fresca.
- 23.00 hores. Escenari Ovidi: Sandra Monfort.
- 00.30 hores. Escenari Ovidi: Auxili.
- 02.15 hores. Escenari Ovidi: Malifeta.
La nit avançarà des de la memòria musical de Primavera Valenciana fins a les propostes de Remei de Ca la Fresca i Sandra Monfort. Després serà el torn del mestissatge d’Auxili i del directe festiu de Malifeta.
Dissabte 18 de juliol
Dissabte concentrarà la jornada més extensa del festival. Durant el matí i la vesprada hi haurà tallers, cinema, pòdcasts i presentacions, mentre que els concerts començaran abans de les set de la vesprada i s’allargaran fins ben entrada la matinada.
Activitats de dissabte
- 11.00 hores. Pineda: taller d’estampació de samarretes.
- 12.00 hores. Pineda: taller de ball tradicional dedicat a la jota.
- 13.00 hores. Pineda: trivial de valencianitat amb Curiosaire.
- 16.30 hores. Pineda: pòdcast Obrim Portes, amb concerts de Karrascot, Àgueda Segrelles i Fil-I-Cotó.
- 16.30 hores. Auditori: projecció de la pel·lícula La invasió dels bàrbars.
- 19.00 hores. Auditori: presentació de L’assassinat de Guillem, de Rafa Xambó.
Concerts de dissabte
- 18.45 hores: Canta Canalla.
- 20.00 hores: Pep Gimeno «Botifarra».
- 21.30 hores: Tito Pontet.
- 23.00 hores: El Diluvi.
- 00.45 hores: Romàntic Dimoni.
- 02.15 hores: JazzWoman.
- 03.45 hores: Reina Mora.
DJ Xúquer intervindrà entre els concerts a partir de les 22.30 hores. Les actuacions programades després de la mitjanit tindran lloc ja durant la matinada de diumenge.
Diumenge 19 de juliol
El Feslloc reservarà l’última jornada per a les activitats comunitàries, la cultura i dos concerts finals carregats de simbolisme.
- 12.15 hores. Pineda: xarrada de Vaga Educativa.
- 13.15 hores. Auditori: projecció del documental Seràs per sempre, de Francesc Felipe.
- 13.30 hores. Pineda: bingo musical i trivial del Feslloc.
- 14.30 hores. Pineda: paella gegant.
- 16.30 hores. Auditori: pòdcast La Comoditat valenciana, amb Esther, i presentació dels Premis Ovidi 2026.
- 17.45 hores. Auditori: activitat Llibres que sonen, centrada en La Fúmiga i Pau Alabajos.
- 18.00 hores. Pineda: Manifa’s Band.
- 19.00 hores. Escenari Ovidi: Esther.
- 20.30 hores. Escenari Ovidi: La Fúmiga.
La Fúmiga posarà el punt final al festival amb un concert integrat en la gira de comiat del grup. L’actuació serà l’última de la formació alzirenya a les comarques del nord.
Entrades del Feslloc 2026: preus i disponibilitat
L’abonament general per als tres dies costa 59,50 euros en la plataforma oficial de venda. L’organització ha advertit que es tracta de les últimes entrades disponibles.
En el moment de la consulta no apareixien entrades generals d’un sol dia en el procés de compra.
Per als menors nascuts entre 2015 i 2026, el preu vigent és de 17,50 euros per als tres dies. Les tarifes promocionals anteriors de 7 i 15 euros figuren com a exhaurides.
Les persones nascudes en 2014 o abans que encara siguen menors d’edat han de pagar el preu íntegre de l’entrada corresponent.
L’organització recomana comprar únicament a través de la plataforma oficial. No s’admeten canvis ni devolucions una vegada completada la compra i el festival no garanteix l’autenticitat dels abonaments adquirits en canals de revenda.
Condicions d’accés per a menors
Les persones menors de 16 anys han d’assistir acompanyades per la mare, el pare, el tutor legal o una persona adulta autoritzada. També cal presentar en paper l’autorització corresponent en el moment de recollir la polsera i portar la documentació que acredite la relació familiar, la tutela o la delegació de responsabilitat.
Els joves de 16 i 17 anys poden accedir sense acompanyament adult, però han de presentar una autorització signada per la persona responsable.
Totes les persones menors de 18 anys han de portar el DNI o un document d’identificació equivalent.
Acampada gratuïta i piscina municipal
L’abonament o l’entrada de dia dona dret a utilitzar sense cost addicional la zona d’acampada de la Pineda de Benlloc, situada a menys d’un minut a peu del recinte de concerts. L’espai no està tancat ni perimetrat i només disposa de vigilància durant algunes hores. Per este motiu, l’organització recomana no deixar objectes de valor sense supervisió. També es demana mantindre lliures les zones de pas, utilitzar els contenidors, ocupar només l’espai necessari i evitar qualsevol classe de foc pel risc d’incendi.
Quan acaben els concerts, la pineda passarà a ser principalment una zona de descans.
La polsera del festival també permetrà accedir a la piscina municipal, ubicada al costat de l’acampada.
Les persones que preferisquen un allotjament convencional poden consultar l’oferta d’hotels, cases rurals i establiments de Benlloc i dels municipis pròxims.
Aparcament, accessibilitat i entrada al recinte
A causa de la construcció d’una nova escola, l’organització ha modificat enguany les zones d’estacionament i ha habilitat tres aparcaments gratuïts. També hi haurà espais senyalitzats abans d’entrar al poble i en punts pròxims al recinte musical.
El recinte està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. Les persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33% poden obtindre una reducció de fins al 30% del preu.
El descompte s’aplicarà en taquilla durant el festival després de presentar l’abonament i la documentació acreditativa. Una vegada canviada l’entrada per la polsera, es podrà entrar i eixir del recinte durant els horaris dels concerts sense pagar cap taxa de reingrés.
Menjar, beguda i pagaments
El recinte disposarà de diferents punts de venda d’aliments i begudes. Es podrà pagar directament amb targeta bancària o carregar saldo a la polsera del festival. La càrrega es podrà fer amb targeta i, quan la cobertura tècnica ho permeta, també en efectiu. Els diners no consumits podran recuperar-se dins del termini que anuncie posteriorment l’organització.
No està permesa la venda d’alcohol a persones menors de 18 anys, i tampoc es podrà accedir al recinte amb animals, excepte gossos guia o d’assistència, ni encendre foc, bengales, pirotècnia o elements de malabars amb foc.
Un festival amb Punt Violeta
El Feslloc tornarà a comptar amb un Punt Violeta, integrat per professionals de la igualtat i voluntariat feminista. Este servei oferirà informació, sensibilització, acollida i una primera atenció davant de possibles situacions de violència masclista o d’assetjament.
Vint anys de música, llengua i país
El Feslloc va nàixer l’any 2007 amb l’objectiu de promoure els grups i solistes que utilitzen el valencià en les seues composicions. Organitzat per l’Associació Feslloc, una entitat sense ànim de lucre, amb el suport de l’Ajuntament de Benlloc i Escola Valenciana, la cita manté vint edicions després la seua escala de festival de poble, el seu caràcter reivindicatiu i la voluntat de funcionar com un espai de trobada per a la cultura valenciana.
A més dels concerts, el programa incorpora cinema, literatura, pòdcasts, tallers, gastronomia i activitats populars que convertiran Benlloc en un espai de convivència cultural durant tot el cap de setmana.
El compte arrere ja ha començat. Tres dies de música i activitats i l’últim abraç de La Fúmiga marcaran una de les edicions més especials de la història del Feslloc.
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