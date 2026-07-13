José Vicente Castel serà el pregoner de les festes d’agost de Morella
Va aprendre a tocar la gaita de manera autodidàctica i sempre ha participat en festes tradicionals de Morella i tota la comarca dels Ports
Castel ha treballat bona part de la seua vida en ensenyar a tocar la gaita i tabal, aconseguint un gran grup de gaiters i evitant la seua desaparició
Redacció
José Vicente Castel serà l’encarregat de començar les festes d’agost de Morella des del balcó de l’ajuntament. Este tindrà lloc el divendres 14 d’agost a les 20.30 hores i suposa el tret d’eixida de nou dies d’activitats per a tots els públics, els quals conclouran amb el concert de l’orquestra Panorama.
És conegut al poble i tota la comarca dels Ports per la gaita, instrument que va començar a tocar l’any 1989 de forma autodidàctica. A poc a poc, es va formar amb els músics tradicionals i va participar en diferents festes del territori. Més avant, ja era ell qui donava classes particulars de gaita i tabal per acabar com a professor de l’Escola Municipal de Música de Morella (EMMM) des del curs 2001-2002 i fins a l’actualitat.
José Vicente Castel Ariño va nàixer un 4 de novembre de l’any 1973 a Morella. Des de menut es va sentir atret per la música en general, i per la gaita i el tabal en particular. Va aprendre a tocar la gaita de forma autodidàctica i després, Cristobal Milian li va ensenyar de manera tradicional per actuar oficialment com a primera actuació a Sant Blai d’Ortells. Posteriorment, va aprendre amb Julià Pastor, Miguel Ferreres, Camilo Rozano i Leoncio Piquer. També va aprendre a tocar el tabal amb les indicacions d’Agustín Gasulla.
És important també la recerca que ha fet als pobles de la comarca per a recopilar les tocates tradicionals de bona part d’ells.
L’alcalde, Bernabé Sangüesa, ha volgut “agrair a Castel que accpetara la proposta d’iniciar les festes d’agost i dirigir-se al poble des del balcó de l’ajuntament, així com tota la tasca que fa per la música tradicional de Morella”. L’edil ha explicat que “la seua passió per la música i la gaita es transmet a les noves generacions quan els ensenya des de l’Escola de Música i el veiem en les dianes, retretes i cercaviles de Morella i tota la comarca. Amb la seua obstinació ha aconseguit un gran grup de gaiteros i ha fet inviable la desaparició de la música de gaita i tabal a Morella, un fet que va estar a punt de passar fa unes dècades”.