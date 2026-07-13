El PSPV lamenta que Carrasco i els seus socis veten la proposta per a reclamar atenció sanitària tot l'any en la Marjaleria
Mary Carmen Ribera Ribera ha valorat positivament la reobertura del consultori, però insisteix que limitar-lo a només dues hores setmanals durant l'estiu resulta clarament insuficient per a un nucli amb població resident durant tot l'any
Ramón Pérez
El Grup Municipal Socialista de Castelló ha lamentat el veto imposat hui en la Junta de Portaveus per Begoña Carrasco i els seus socis de Vox a la declaració institucional registrada pel PSPV per a reclamar l'ampliació del servei sanitari del consultori auxiliar de la Marjaleria, una decisió que impedeix que el text puga aprovar-se per consens en el ple del pròxim dijous.
La iniciativa socialista proposava que l'ajuntament instara la Conselleria de Sanitat a mantindre obert el consultori durant els dotze mesos de l'any, amb atenció de dilluns a divendres, personal estable de medicina de família i infermeria i un estudi de les necessitats assistencials de la zona.
Un servei estival "clarament insuficient"
La regidora socialista Mary Carmen Ribera ha lamentat que "PP i Vox hagen decidit tancar la porta a una proposta que únicament buscava millorar l'atenció sanitària dels veïns i veïnes de la Marjaleria". Ribera recorda que el PSPV ja va valorar positivament la reobertura del consultori, però va advertir que el servei anunciat pel govern municipal, limitat a dues hores setmanals durant l'estiu, resulta clarament insuficient per a un nucli amb població resident durant tot l'any.
"La Marjaleria no existeix només al juliol i agost. Hi ha famílies i moltes persones majors que viuen allí de manera permanent i necessiten una atenció sanitària pròxima i estable", ha assenyalat l'edil socialista. A més, Ribera ha recordat que la mateixa Begoña Carrasco defensava des de l'oposició un consultori obert tot l'any amb servei diari. "Ara que governa, en lloc d'exigir eixe compromís a la Generalitat, el frena".
Crítiques al canvi de postura de l'alcaldessa
La regidora socialista considera que aquest veto "retrata la falta de voluntat del govern municipal per a defensar els interessos de la Marjaleria i el continu ‘postureo’ de Begoña Carrasco" i anuncia que el PSPV continuarà reclamant que el consultori dispose d'un servei sanitari digne, permanent i adaptat a les necessitats reals dels veïns i veïnes.
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