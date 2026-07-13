El tren turístic torna aquest estiu amb una nova ruta per a descobrir la Marjalería
El servei arranca aquest divendres amb viatges pel litoral i una programació estival
Ramón Pérez
El Patronat de Turisme de Castelló posa en marxa una nova edició del tren turístic amb recorreguts diaris pel districte marítim i estrena aquest estiu una ruta especial per la Marjalería. La iniciativa, que arrancarà aquest divendres coincidint amb l'inici del Som Festival, cerca acostar a veïns i visitants a alguns dels principals atractius naturals i paisatgístics de la ciutat.
La tinenta alcalde del Grau, Ester Giner, i la regidora de Turisme, Arantxa Miralles, han destacat la consolidació del tren turístic a l'estiu, ja que permet descobrir el Grau d'una forma còmoda, sostenible i pensada per a gaudir en família.
El Patronat de Turisme de Castelló ha presentat la programació del tren turístic per a aquest estiu, una proposta ja consolidada dins de l'oferta estival de la ciutat que, any rere any, registra una creixent demanda entre veïns i visitants.
Horaris i recorreguts pel litoral
El servei arrancarà aquest divendres, coincidint amb l'inici del Som Festival, i oferirà quatre passes diaris durant tota la temporada estival. Les eixides tindran lloc a les 19:00, 20:00, 21:00 i 22:00 hores des de la plaça Sète. El recorregut permetrà descobrir alguns dels principals atractius del litoral castellonenc, com les platges del Pinar, Gurugú i Serradal, el passeig marítim i el conjunt de la costa de la ciutat. El preu del bitllet serà de 3 euros per persona, sent gratis per als menors de 2 anys.
La regidora de Turisme, Arantxa Miralles, ha destacat que "el tren turístic s'ha consolidat com una de les activitats més atractives de l'estiu a Castelló, ja que permet descobrir el nostre districte marítim d'una forma còmoda, sostenible i pensada per a gaudir en família. Volem continuar oferint propostes que enriquisquen l'experiència dels qui ens visiten, però també animar als propis castellonencs a redescobrir tots els atractius que ofereix el nostre litoral".
Una nova ruta sostenible per la Marjalería
La tinenta d'alcalde del Grau, Ester Giner, ha assenyalat que "aquesta nova ruta permetrà acostar a veïns i visitants a una de les zones amb major riquesa natural de Castelló, un espai que forma part de la identitat de la zona i que mereix ser conegut i gaudit. A més, és una iniciativa que naix de la col·laboració amb les associacions veïnals de la Marjalería, el coneixement de la qual de l'entorn ha sigut fonamental per a dissenyar un recorregut que posa en valor aquest ecosistema des del respecte i la divulgació".
Així mateix, Miralles ha subratllat que "continuem treballant per a diversificar l'oferta turística i posar en valor el patrimoni natural que té Castelló. Amb iniciatives com aquesta busquem que el turisme vaja més enllà del sol i la platja, generant noves experiències que contribuïsquen a dinamitzar el Grau i el conjunt del districte marítim durant tota la temporada estival".
Com a novetat d'aquesta edició, els dissabtes al matí s'oferirà una ruta especial per la Marjalería per a donar a conéixer aquest entorn de gran valor ambiental. El recorregut, elaborat en col·laboració amb les associacions de veïns de la zona, començarà a les 10:00 hores, tindrà una duració aproximada d'una hora i mitja i inclourà una parada de 30 minuts aproximadament al Parc Meridià perquè els participants puguen conéixer aquest espai amb major detall. El preu d'aquesta ruta serà de 5 euros sent gratis per als menors de dos anys.
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