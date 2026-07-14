L'ENTITAT VA NÀIXER L'ANY 2011
Globalis posa punt final a 15 anys d’innovació a Vila-real i la província de Castelló
El Patronat inicia la liquidació d’una fundació que va resultar decisiva, junt amb l’Ajuntament, perquè Vila-real es convertira en la primera Ciutat de la Ciència i la Innovació de la província, després d’una última etapa marcada per la falta de finançament
La Fundació Globalis posa punt final a quinze anys de trajectòria dedicats a impulsar la innovació, l’emprenedoria i la diversificació econòmica de Vila-real. El Patronat de l’entitat va acordar el passat 13 de juliol iniciar el procés de liquidació, una decisió que tanca el recorregut d’una fundació que va exercir un paper determinant, junt amb l’Ajuntament, perquè la ciutat obtinguera la distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació, la primera de la província de Castelló.
La justificació oficial del Patronat és que els objectius que van motivar la creació de Globalis s’han complit. No obstant això, la decisió arriba després d’una última etapa marcada per les dificultats econòmiques, la reducció de l’aportació municipal i la pèrdua de l’estructura tècnica que havia permés a la fundació desenvolupar els seus principals programes.
Globalis va nàixer el 2011, en plena crisi econòmica iniciada tres anys abans, amb la voluntat de crear noves oportunitats de desenvolupament per a Vila-real i el seu teixit empresarial. La fundació es va concebre com una plataforma de col·laboració entre l’Administració, les empreses, els emprenedors, les universitats i els centres de coneixement.
Aquell mateix any, Vila-real va aconseguir el reconeixement estatal de Ciutat de la Ciència i la Innovació, publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat el 25 de novembre de 2011. La distinció va permetre al municipi incorporar-se a la Red Innpulso, integrada per ciutats compromeses amb les polítiques locals de ciència, tecnologia, emprenedoria i innovació.
L'Ajuntament s'incorpora com a patró
L’Ajuntament va formalitzar el febrer de 2012 la seua incorporació a Globalis com a soci i patró fundador. Des d’aleshores, la fundació es va convertir en una de les principals eines del projecte municipal per avançar cap a un nou model productiu, menys dependent dels sectors tradicionals i més vinculat al coneixement, la competitivitat i la transferència tecnològica.
Durant aquests 15 anys, Globalis va impulsar iniciatives dirigides a empreses, emprenedors, escolars i joves. Entre les més destacades figuren els Premis Globalis, creats el 2014 per reconéixer projectes innovadors, i el Foro Nacional de Innovación, que al llarg de dotze edicions va abordar qüestions com la digitalització, les ciutats intel·ligents, el big data, la logística, el metavers o la sostenibilitat.
La fundació també va desenvolupar els programes Aula Empresa i Talento y Empleo, amb els quals va acostar l’emprenedoria i les competències professionals a centenars d’estudiants. A més, va promoure el Club de Networking i Interconectados per afavorir les relacions comercials i les aliances entre empreses i professionals.
Globalis va establir col·laboracions amb la Universitat Jaume I, Espaitec, la Cambra de Comerç, la Diputació, la Generalitat i diferents associacions empresarials. També va actuar com a punt d’informació PID+i del CDTI, assessorant empreses sobre investigació, digitalització, subvencions i internacionalització.
La crisi de finançament
El deteriorament de la situació econòmica es va fer especialment visible entre finals de 2024 i 2025. L’aportació municipal va passar aproximadament de 65.000 a 25.000 euros, una reducció pròxima al 60% que va obligar l’entitat a reestructurar-se i a prescindir del personal tècnic i de la direcció.
La pèrdua de l’equip encarregat de preparar i executar els projectes va reduir de manera considerable l’activitat de Globalis. La continuïtat de la fundació i la possibilitat de buscar noves vies de finançament van ser objecte de debat dins del Patronat, on la dissolució ja s’havia plantejat durant el 2025.
Finalment, els patrons han acordat iniciar la liquidació en considerar que Vila-real disposa ja d’un ecosistema d’innovació consolidat, amb empreses, institucions, universitats i entitats capaces de treballar de manera coordinada davant els reptes de futur.
El Patronat ha agraït el treball del president, Juan Vicente Bono, dels diferents patrons, dels equips directius i tècnics, del personal de la fundació i de les empreses i institucions col·laboradores. També ha reconegut especialment el suport de l’Ajuntament de Vila-real des dels primers passos del projecte.
La liquidació tanca així una etapa en la qual Globalis va actuar com a punt de trobada entre l’Administració, el món empresarial, la universitat i els emprenedors, i va contribuir a situar la innovació en el centre de l’estratègia econòmica i institucional de Vila-real.
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