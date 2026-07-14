ES DEBATRÀ AL PLE D'AQUEST DIJOUS
Morella planteja un pont de quatre dies al gener de 2027, a l'apostar per declarar festius els dies 7 i 8
El divendres va finalitzar el termini de consulta popular a través de la plataforma Govern obert on han participat 85 persones
El ple ordinari de l’Ajuntament de Morella, que tindrà lloc dijous, debatrà els festius locals de l’any 2027. Tradicionalment, aquests corresponen al 7 de gener i al 26 de desembre, però el segon caurà en diumenge l’any que ve i es va obrir una consulta a la població per a substituir-lo. Una vegada finalitzat el termini de votació el passat divendres, l’opció escollida ha sigut el divendres 8 de gener.
D’aquesta manera, els dies 7 i 8 de gener es proposaran com a festius locals en el ple. A més, s’afegiran els festius escolars del curs 2026-2027, ja aprovats en l’últim Consell Escolar. Aquests seran els dilluns 7 de desembre, 1 de març i 3 de maig.
Un total de 85 persones han participat a través de la plataforma municipal de Govern Obert durant la setmana en què ha estat oberta la consulta. La participació ha augmentat respecte als 72 vots de l’any passat.
Participació ciutadana
Aquest portal incrementa la seguretat i la protecció de dades, així com limita la participació al veïnat empadronat. A més, és necessari registrar-se abans de votar i verificar dades com el DNI.
L’alcalde de Morella, responsable també de l’àrea de Noves Tecnologies, Bernabé Sangüesa, ha comentat que «la participació és baixa perquè cal registrar-se i complir el requisit d’estar empadronat a Morella».
Així mateix, ha afegit que «com més consultes fem, més gent es registrarà i participarà. Aquesta és la quarta votació que fem en aquesta legislatura. És una iniciativa que no s’havia dut a terme mai a Morella i agraïm a totes les persones que hi participen».
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