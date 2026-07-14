ÉS BÉ D'INTERÉS CULTURAL
Vila-real i Almassora busquen una solució comuna per a frenar el pas de vehicles pesants pel pont de Santa Quitèria
Els dos ajuntaments reforçaran la senyalització i instal·laran mesures físiques homogènies en els dos accessos, sense alterar la imatge d'aquesta infraestructura medieval
Els ajuntaments de Vila-real i Almassora treballen de manera coordinada per a implantar una solució homogènia que impedisca el pas de vehicles pesants i no autoritzats pel pont de Santa Quitèria, però que, alhora, siga respectuosa amb la imatge i el valor patrimonial d’aquesta infraestructura medieval, declarada Bé d’Interés Cultural (BIC) en la categoria de monument.
El regidor de Seguretat Pública i Emergències de Vila-real, Toni Marín; i la regidora de Seguretat Ciutadana d’Almassora, Silvana Rovira, s'han reunit a les dependències d la Policia Local d'aquest municipi. Una trobada en la qual també han participat comandaments policials i responsables de Mobilitat dels dos consistoris, i que ha servit per a compartir informació i fixar una línia d’actuació conjunta en els dos extrems del pont.
La intenció és que les mesures siguen idèntiques o compatibles en els accessos de Vila-real i Almassora, evitant així solucions diferents en cada marge del Millars. A més de reforçar la senyalització existent, els ajuntaments preveuen incorporar elements que dificulten físicament l’accés dels vehicles que tenen prohibit circular pel pont.
Les actuacions seran, segons han assenyalat els responsables municipals, les mínimes imprescindibles per a garantir la seguretat viària i el compliment de la normativa, sense desvirtuar un enclavament històric i paisatgístic utilitzat habitualment per veïns, ciclistes i vianants.
«Estem parlant d’un pont amb un gran valor històric i qualsevol actuació ha de ser compatible amb la seua conservació. La nostra voluntat és reforçar la seguretat sense desvirtuar la seua imatge ni el seu entorn», ha explicat Toni Marín, qui ha avançat que els primers treballs podrien començar aquesta mateixa setmana.
Vila-real busca soluciones para limitar el tráfico en el puente de Santa Quitèria
Per part seua, Silvano Rovira ha assenyalar que "la coordinació entre administracions és fonamental per a continuar millorant la seguretat en un punt tan sensible com el pont de Santa Quitèria. El nostre objectiu és treballar de manera conjunta per a oferir una resposta eficaç a les necessitats del veïnat i garantir una mobilitat més segura, preservant al mateix temps el valor històric d’aquest enclavament». I ha recordat que desde el consistori d'Almassora s'ha reparat en diverses ocasions la porteria existent, la qual cosa s'ha implementat amb altres actuacions.
En qualsevol cas, la regidora almassorina ha incidi en que «som partidaris de mantindre el pòrtic perquè ha demostrat ser una mesura efectiva per a evitar l’accés de vehicles no autoritzats. Ara continuem avançant per a reforçar la seguretat mitjançant noves actuacions i una coordinació permanent amb Vila-real».
Un problema advertit al maig
L’actuació conjunta arriba després que Mediterráneo publicara el passat 31 de maig que acabava de complir-se un any des que el pòrtic que limitava el pas de vehicles de mitjanes i grans dimensions quedara completament trencat i desmantellat en l’accés de Vila-real. L’element instal·lat a la part d’Almassora també portava diversos mesos fora de servei.
La falta d’aquests limitadors havia generat preocupació per la possibilitat que camions i altres vehicles amb càrrega travessaren el pont i ocasionaren danys en una infraestructura protegida. L’assumpte va arribar fins i tot al ple municipal de Vila-real a través d’una pregunta de la portaveu de Vox, Irene Herrero.
Desde l'Ajuntament de Vila-real van explicar aleshores que el problema acumulava diversos expedients oberts i informes de departaments com la Policia Local, Serveis Públics i Mobilitat. Aquests documents ja apuntaven a la necessitat d’abordar una solució de manera conjunta amb Almassora.
Un any abans, la Policia Local de Vila-real havia informat del tall del trànsit en aquest punt després que un turisme tombara l’element limitador. Des d’aleshores, l’accés ha quedat condicionat únicament per la senyalització vertical, sense una barrera física efectiva que evite el pas dels vehicles no autoritzats.
L’alcalde de Vila-real, José Benlloch, ja havia plantejat aleshores la conveniència d’estudiar una solució més innovadora, fins i tot mitjançant l’ús de noves tecnologies, per a impedir el trànsit indegut sense instal·lar elements que afectaren excessivament l’estètica del monument.
Sense incidents greus, però amb prevenció
Els responsables de Seguretat dels dos municipis han assenyalat que, segons la informació recopilada per les dues policies locals, no consten incidents greus relacionats amb el trànsit al pont de Santa Quitèria. Les incidències registrades durant els últims anys han sigut puntuals, encara que els consistoris consideren necessari actuar de manera preventiva abans que es produïsquen situacions de major risc.
Almassora mantendrá la portería en el puente de Santa Quitèria para limitar el tráfico
La senyalització actual ja indica quins vehicles estan autoritzats a travessar el pont. «Qui circula amb un vehicle no autoritzat sap perfectament que està incomplint la normativa», ha advertit Marín, qui ha insistit que les noves mesures buscaran dificultar aquests accessos i reforçar-ne el control.
Els cossos policials de Vila-real i Almassora intensificaran el seguiment per a comprovar l’efectivitat de les actuacions i mantindran una comunicació permanent per a analitzar-ne els resultats.
Paral·lelament, els dos ajuntaments traslladaran al Consorci del Millars la necessitat de dur a terme treballs de manteniment en determinades zones d’arbratge que actualment dificulten la visibilitat entre els dos extrems del pont.
Els consistoris confien que la combinació de senyalització, mesures físiques, vigilància policial i manteniment de l’entorn permeta compatibilitzar la protecció del pont medieval, la seguretat dels seus usuaris i la conservació d’un dels enclavaments patrimonials més destacats que comparteixen Vila-real i Almassora.
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