Vilafranca tornarà a il·luminar-se l'1 d'agost amb la VII Nit dels Ciris
Més de 16.000 ciris s’encendran per il·luminar la zona més antiga del municipi i serviran per a crear dibuixos relacionats amb l'eclipsi solar que es viurà el 12 d'agost
El pròxim 1 d’agost, el nucli antic de Vilafranca tornarà a il·luminar-se amb la llum dels ciris. Com cada any des de fa set edicions, el primer cap de setmana d’agost, vilafranquins, vilafranquines i visitants podran gaudir del passeig pel poble més màgic de tot l’any amb la Nit dels Ciris.
Més de 16.000 ciris s’encendran per il·luminar la zona més antiga del municipi. El recorregut s’obrirà a les 22.00 hores i s’hi podrà accedir fins a la una de la matinada. A la plaça d’en Blasc hi haurà una barra on se serviran entrepans per a sopar i begudes a càrrec del CF Villafranca.
La VII Nit dels Ciris serà especial. Només faltaran 11 dies per a viure l’històric eclipsi de Sol, i aquesta edició serà un homenatge a aquest fenomen. Així, els dibuixos i la història del recorregut tindran com a temàtica principal l’eclipsi.
A més, com en les edicions anteriors, també es comptarà amb talent local. Un any més, l’artista vilafranquí Javier Soligó serà l’encarregat de realitzar els dibuixos que traçaran els ciris i de coordinar el voluntariat que vulga participar en la seua elaboració.
Activitats i voluntariat
Els veïns Violeta Tena i Carlos Ripollés faran ràdio en directe, on entrevistaran Daniel Guirado Rodríguez, astrofísic, que explicarà diversos aspectes relacionats amb l’eclipsi. La retransmissió s’escoltarà durant tot el recorregut i s’alternarà amb un concert de l’artista J. J. Machuca, que també es retransmetrà en directe gràcies a Tabas Audiovisuals, que prepararà un desplegament tècnic amb dron, càmeres en directe i altres recursos que faran que l’actuació es veja a través d’una pantalla a la plaça d’en Blasc.
Si cada any aquest acte pot tirar endavant és gràcies al voluntariat. Vilafranquins i vilafranquines de totes les edats passen la vesprada encenent ciris i col·locant-los als seus llocs per formar els diferents dibuixos. L’Ajuntament fa una crida als voluntaris i voluntàries perquè s’animen a col·laborar i a gaudir de la vesprada i la nit. La setmana que ve es publicarà un formulari per a inscriure-s’hi. Les persones voluntàries rebran un entrepà i un refresc gratuïts.
Aquesta cita tan especial situa Vilafranca com un referent turístic. La Nit dels Ciris atrau fins al municipi no sols veïns i veïnes, sinó també visitants de nombrosos pobles del territori. Fins i tot, en alguna edició, l’esdeveniment ha rebut la visita d’Andreu Buenafuente. Així, la Nit dels Ciris és ja tot un referent al territori i una cita imprescindible de l’estiu a Vilafranca.
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