FORMACIÓ LABORAL
Vint joves renoven l’antiga casa de l’ermità i les instal·lacions del Termet de Vila-real
L’alumnat del taller Talent Jove actua en parets, sostres, banys, revestiments ceràmics, electricitat i megafonia del conjunt de la Mare de Déu de Gràcia
Una vintena de joves de Vila-real treballa aquests dies en la millora de l’antiga casa de l’ermità i de les instal·lacions de l’Ermitori de la Mare de Déu de Gràcia, al Termet. Les actuacions formen part del Taller d’Ocupació Juvenil Talent Jove Vila-real, un programa que combina formació teòrica i experiència laboral remunerada mitjançant intervencions en espais municipals.
Els participants han començat a aplicar sobre el terreny els coneixements adquirits durant els primers mesos del programa. En concret, els alumnes de l’especialitat de paleta estan executant treballs en parets i sostres de l’antiga casa de l’ermità, així com la substitució dels revestiments ceràmics deteriorats i la reforma integral dels banys.
Les obres es desenvolupen tenint en compte el valor arquitectònic i patrimonial de l’immoble, integrat en el conjunt de l’Ermitori i situat en un dels espais naturals i religiosos més emblemàtics de Vila-real.
Millores elèctriques en l'ermita
Al mateix temps, l’alumnat de l’especialitat d’electricitat està duent a terme diferents millores en la instal·lació elèctrica i el sistema de megafonia del temple. Els treballs estan supervisats pel professorat, la direcció del projecte i els tècnics municipals, amb l’objectiu de garantir-ne la correcta execució i adaptar les instal·lacions a les necessitats actuals.
«Talent Jove és un clar exemple de com la formació i l’ocupació poden anar de la mà. No només oferim una oportunitat laboral i formativa a joves de Vila-real, sinó que, al mateix temps, contribuïm a conservar i millorar espais tan emblemàtics com l’Ermita i el Termet. És una inversió en les persones i també en el patrimoni de la ciutat»
La regidora d’Economia i Innovació, Ana Torres, ha visitat les actuacions per comprovar l’evolució dels treballs i conéixer de primera mà l’experiència dels participants. Torres ha destacat que el programa permet unir la formació dels joves amb la recuperació d’espais públics.
«Talent Jove és un clar exemple de com la formació i l’ocupació poden anar de la mà. No només oferim una oportunitat laboral i formativa a joves de Vila-real, sinó que, al mateix temps, contribuïm a conservar i millorar espais tan emblemàtics com l’Ermita i el Termet. És una inversió en les persones i també en el patrimoni de la ciutat», ha assenyalat.
El Consell aporta 565.000 euros a un plan de empleo juvenil para mejorar la ermita de Vila-real
El taller va començar el novembre de 2025 i té una duració de dotze mesos. El projecte està finançat per la Generalitat Valenciana, a través de LABORA, amb una subvenció de 565.000 euros. Hi participen 20 alumnes, dos docents, una directora i una auxiliar administrativa.
Programa per a menors de 30 anys
El programa està destinat a joves menors de 30 anys, que reben formació teòrica i pràctica en les especialitats de paleta i electricitat. Durant el taller perceben una remuneració equivalent al salari mínim interprofessional i, després de superar les proves corresponents, obtenen un certificat oficial de professionalitat.
Torres ha remarcat la importància d’adaptar aquests programes a les necessitats reals del mercat de treball, especialment en sectors que requereixen professionals qualificats. «Des de l’Ajuntament continuarem treballant perquè Vila-real siga una ciutat generadora d’oportunitats. La formació adaptada a les necessitats del mercat laboral és una de les millors eines per afavorir la inserció laboral dels nostres joves», ha afirmat.
A més del Talent Jove, l’Ajuntament desenvolupa un altre taller d’ocupació destinat a persones de diferents perfils i centrat en agricultura, manteniment forestal i atenció sociosanitària. Aquest programa compta amb una subvenció de prop de 850.000 euros de LABORA, dona ocupació a 36 persones i finalitzarà el febrer de 2027.
De cara al pròxim exercici, el consistori havia presentat davant LABORA dos nous projectes de formació i ocupació. El taller de caràcter general no ha sigut aprovat, mentre que el programa destinat exclusivament a dones continua pendent de resolució.
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