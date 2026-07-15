Nou candidat
Compromís Moncofa tria a Jordi Masià com a candidat a l’alcaldia
Compromís Moncofa ha anunciat que Jordi Masià serà el seu candidat a l’alcaldia de cara a les pròximes eleccions municipals
Masià assumeix aquest repte amb la voluntat d’obrir una nova etapa per al municipi, basada en la proximitat, la transparència i el treball col·lectiu. Vinculat des de fa anys al projecte valencianista i progressista de Compromís, ha desenvolupat una trajectòria marcada pel compromís amb el poble i amb la participació de la gent jove. El 2024 va ser elegit secretari local de Joves PV a Moncofa i triat recentment per formar part de la direcció de les joventuts de Compromís.
El candidat afirma que afronta aquesta responsabilitat “amb molta il·lusió, responsabilitat i ganes de construir una Moncofa amb més oportunitats, més qualitat de vida i una administració que escolte i done resposta a les necessitats de tots els veïns i veïnes”.
Compromís assenyala que aquesta candidatura representa el relleu generacional i la consolidació d’un projecte que aposta per un model de poble sostenible, amb serveis públics de qualitat, habitatge accessible, dinamització econòmica, suport al comerç local i protecció del litoral i del patrimoni natural.
Durant els pròxims mesos, la formació presentarà l’equip que acompanyarà Jordi Masià i iniciarà un procés d’escolta activa amb la ciutadania per elaborar un programa electoral construït des de les propostes i les inquietuds dels veïns i veïnes de Moncofa.
“Volem una Moncofa que isca de l’estancament d’aquests darrers dotze anys, que avance, que aprofite tot el seu potencial i on ningú es quede enrere. Aquest és un projecte obert a tota la ciutadania i construït des de la il·lusió i el compromís”
- El pueblo a menos de una hora de Castellón donde Cristina Pardo encuentra refugio tras dejar laSexta: Poco más de 2.000 habitantes y patrimonio medieval
- Un corredor de Castellón herido por asta de toro en el último encierro de San Fermín
- Primer paso para reabrir una cadena de supermercados en Castellón: esta es la empresa que aspira a estos locales
- La camiseta más barata de LaLiga es la del Villarreal: precio y ranking de los 20 equipos de Primera División
- Es oficial: La Seguridad Social confirma la jubilación 10 años antes, al 100% y sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- Aemet eleva la amenaza por calor en Castellón y activa la alerta naranja
- El mapa de los inmuebles del Estado sin uso en Castellón: de viviendas a solares y parcelas
- El paraíso fresco de 180.000 metros cuadrados que triunfa este verano en Vila-real para aliviar las olas de calor