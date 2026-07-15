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Nou candidat

Compromís Moncofa tria a Jordi Masià com a candidat a l’alcaldia

Compromís Moncofa ha anunciat que Jordi Masià serà el seu candidat a l’alcaldia de cara a les pròximes eleccions municipals

Jordi Masià, candidat a l'alcaldia de Compromís Moncofa

Jordi Masià, candidat a l'alcaldia de Compromís Moncofa / Mediterráneo

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Concha Marcos

Masià assumeix aquest repte amb la voluntat d’obrir una nova etapa per al municipi, basada en la proximitat, la transparència i el treball col·lectiu. Vinculat des de fa anys al projecte valencianista i progressista de Compromís, ha desenvolupat una trajectòria marcada pel compromís amb el poble i amb la participació de la gent jove. El 2024 va ser elegit secretari local de Joves PV a Moncofa i triat recentment per formar part de la direcció de les joventuts de Compromís.

El candidat afirma que afronta aquesta responsabilitat “amb molta il·lusió, responsabilitat i ganes de construir una Moncofa amb més oportunitats, més qualitat de vida i una administració que escolte i done resposta a les necessitats de tots els veïns i veïnes”.

Compromís assenyala que aquesta candidatura representa el relleu generacional i la consolidació d’un projecte que aposta per un model de poble sostenible, amb serveis públics de qualitat, habitatge accessible, dinamització econòmica, suport al comerç local i protecció del litoral i del patrimoni natural.

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Durant els pròxims mesos, la formació presentarà l’equip que acompanyarà Jordi Masià i iniciarà un procés d’escolta activa amb la ciutadania per elaborar un programa electoral construït des de les propostes i les inquietuds dels veïns i veïnes de Moncofa.

“Volem una Moncofa que isca de l’estancament d’aquests darrers dotze anys, que avance, que aprofite tot el seu potencial i on ningú es quede enrere. Aquest és un projecte obert a tota la ciutadania i construït des de la il·lusió i el compromís”

Jordi Masià

— Candidat a l'alcaldia de Compromis Moncofa

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