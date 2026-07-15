ÀREES PERILLOSES
El Consorci del Millars reforça la prevenció amb nous senyals per a evitar accidents en les zones de major risc del riu
La iniciativa se centra en punts com els Matxos del Vila-real, el Molí del Terradet, l'assut comunitari, les Reballadores o la Casa de les Reixes
El Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars ha reforçat la seua campanya de prevenció per a evitar el bany i els accidents en les zones hidràuliques del llit fluvial amb la instal·lació d'una nova senyalització informativa i preventiva. L'actuació, desenvolupada en col·laboració amb la Generalitat Valenciana, pretén conscienciar la ciutadania sobre els riscos que comporten determinades conductes imprudents en l'entorn del Millars.
El Consorci recorda que les conductes negligents que obliguen a activar i mobilitzar recursos dels serveis d'emergència poden constituir infraccions greus en matèria de protecció civil i gestió d'emergències. La normativa vigent preveu sancions econòmiques d'entre 6.001 i 150.000 euros, en funció de la gravetat dels fets i dels mitjans policials, sanitaris o de rescat que siga necessari mobilitzar.
Puntos negros
La iniciativa se centra en aquells punts on existixen infraestructures hidràuliques i s'han detectat situacions de risc per a les persones usuàries del riu, com ara l'assut de Vila-real —l'Assut o els Matxos—, el Molí del Terradet, l'assut comunitari, les Reballadores o la Casa de les Reixes. En estos espais, els nous panells recorden la prohibició del bany i de realitzar salts o altres conductes perilloses pel risc que comporten.
Amb motiu de la instal·lació d'esta senyalització, l'alcalde de Vila-real, José Benlloch, i l'alcaldessa d'Almassora i presidenta del Consorci, Maria Tormo, han traslladat un missatge conjunt de prudència i responsabilitat per a evitar que tornen a produir-se accidents.
Maria Tormo ha assenyalat que «des del Consorci del riu Millars volem presentar estos punts informatius que tenim al llarg del nostre riu per a recordar que està prohibit el bany, i ho fem estrictament per la seguretat de totes les persones. Les infraestructures hidràuliques o la Casa de les Reixes són zones perilloses».
Per la seua banda, José Benlloch ha destacat que «volem posar tot l'esforç a evitar haver de lamentar danys personals o morts com les que ja hem hagut de viure estos anys. Hi ha punts perillosos al riu que ara ja estan senyalitzats i qui no complisca les normes, evidentment, serà sancionat».
Previndre abans que es produïsca una tragèdia
Des del Consorci recorden que l'objectiu d'esta actuació no és prohibir el bany a tot el riu Millars, sinó evitar les conductes de risc en aquells llocs on la presència d'assuts, comportes, captacions d'aigua i altres infraestructures hidràuliques pot generar situacions de greu perill.
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Encara que l'aigua puga aparentar tranquil·litat, estos elements poden provocar corrents internes, remolins o punts de succió difícils de detectar des de la superfície, cosa que convertix determinats enclavaments en zones incompatibles amb el bany o els salts a l'aigua.
La campanya respon a una problemàtica que els cossos de seguretat detecten des de fa anys i que s'ha intensificat durant els últims estius amb la difusió en xarxes socials de vídeos que mostren salts des de gran altura en punts com l'Assut de Vila-real o el Molí del Terradet. Esta situació ha incrementat la presència de jóvens en estes zones i ha obligat a reforçar els dispositius preventius de vigilància i conscienciació.
Les autoritats recorden, a més, que l'agost de 2016 un jove de 19 anys va morir després de quedar atrapat per les comportes de l'assut de Vila-real, un accident que va evidenciar l'elevat risc existent en este tipus d'infraestructures.
Seguretat, informació i responsabilitat
La nova senyalització ha sigut dissenyada d'acord amb el Manual de Senyalització dels Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana i forma part del treball coordinat entre el Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars, la Conselleria de Medi Ambient i la Secretaria Autonòmica d'Emergències i Interior.
Amb esta actuació, el Consorci fa una crida a veïns, visitants i, especialment, a la població més jove perquè gaudisquen del riu Millars de manera segura i responsable, respecten la senyalització i eviten aquelles conductes que puguen posar en risc la seua pròpia vida i obligar a mobilitzar els equips d'emergència. El Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars l'integren els ajuntaments d'Almassora, Vila-real i Burriana, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana.
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