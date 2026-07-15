De l'acampada dels festivals a un museu: la increïble evolució d'esta banda de pop-rock valenciana
Tenda actuarà al Museu de Belles Arts de Castelló el 16 de juliol, a les 22.30 hores, dins del cicle cultural 'Nits al Claustre'
El Museu de Belles Arts de Castelló es convertirà el 16 de juliol en escenari de la música valenciana amb el concert de Tenda, una de les bandes emergents més destacades del pop-rock i l’indie alternatiu valencià. L’actuació començarà a les 22.30 hores i tindrà entrada lliure fins a completar l’aforament.
El concert forma part de Nits al Claustre, el cicle musical organitzat per l’Institut Valencià de Cultura (IVC) durant el mes de juliol al claustre del museu castellonenc.
Tenda presenta en directe el seu últim disc, 'Patrick'
La banda està integrada per Martin Tarraso, veu i guitarra; Claudi Penalba, guitarra solista; Evarist Caselles, baix, i Guillem Magraner, bateria.
Durant el concert al Museu de Belles Arts de Castelló, el grup presentarà una selecció de cançons de Patrick, el seu últim treball discogràfic, autoeditat i publicat en 2025.
El repertori també inclourà temes dels seus discos anteriors: ‘Última generació(n)’, ‘Un poco regular’ i el seu àlbum de debut, ‘Tenda’. Una oportunitat per a recórrer l’evolució musical d’una formació que ha desenvolupat un estil propi entre el pop-rock, l’indie i el rock alternatiu.
De les acampades dels festivals a l’escena musical valenciana
Tenda va nàixer a principis de 2017 arran de l’amistat entre els seus components, forjada durant les acampades de diversos festivals de música.
Des d’aleshores, la formació valenciana ha anat consolidant-se dins del panorama musical autonòmic gràcies a una proposta marcada per les guitarres, les melodies directes i una personalitat singular.
La trajectòria del grup l’ha convertit en una de les propostes amb més projecció de la nova escena valenciana, amb un discurs musical que combina energia, sensibilitat i influències del rock alternatiu contemporani.
Tercera cita de 'Nits al Claustre'
L’actuació de Tenda serà la tercera cita de l’edició de 2026 de Nits al Claustre, una programació que trasllada la música en directe a un dels espais més emblemàtics del Museu de Belles Arts de Castelló.
El cicle continuarà el pròxim 23 de juliol amb el concert d’Alejandro y María Laura, un duo d’origen peruà establit a Paiporta.
Tots els concerts comencen a les 22.30 hores, tenen una duració aproximada de 60 minuts i són gratuïts fins a completar l’aforament. L’organització recorda que, una vegada iniciat l’espectacle, no es permetrà l’accés al recinte.
El cicle Nits al Claustre compta amb el suport del Pla Endavant de la Generalitat.
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