Festes patronals
Tradició, música en directe i actes populars marquen les Festes d'agost de Cabanes
Del 31 de juliol al 9 d'agost amb activitats pensades per a totes les edats
Tot llest en Cabanes per a donar el tret d'eixida a les esperades Festes d'Agost que ompliran els carrers i les places del municipi de tradició, música i germanor. Des del divendres 31 de juliol amb la divertida 'Velà' fins al diumenge 9 d'agost, l'ambiciosa programació promou la participació del poble junt amb exhibicions taurines, nits musicals i activitats tradicionals.
"Les Festes d'Agost són el reflex del que som: un poble unit, alegre i orgullós de les seues arrels. Seran uns dies pensats perquè des dels més xicotets fins als nostres majors gaudisquen al màxim. Vull agrair especialment el teixit associatiu local, ja que sense la seua implicació i passió aquestes festes no serien possibles"
Les celebracions arrancaran oficialment el divendres 31 de juliol amb la XII Nit de la Velà, un dels esdeveniments més populars de les festes. Les colles pujaran a l'escenari per a cantar i ballar himnes contemporanis, en un 'show' que cada any té un guanyador que mai oblida la nit. La Velà deixarà pas, en dissabte 1 d'agost, al moment més esperat: la Crida oficial d'inici de festes a càrrec dels Festers i Festeres 2026. Tot seguit de la multitudinària paella monumental en el pavelló multiusos, la desfilada de la xaranga i l'espectacular Coetada d’inici a la vesprada. El diumenge 2 compaginarà el tir social al plat amb concursos de cartes, futbol d'homenatge i actes religiosos, tancant amb un concert de la Unió Musical Santa Cecilia.
A partir del dilluns 3 d'agost s'activarà la intensa agenda taurina fins al diumenge 9, darrer dia de les Festes. La programació diària inclou les prestigioses entrades de bous a les 12h i exhibicions a la vesprada a càrrec de ramaderies locals com Bous La Ribera, German Vidal, Miguel Parejo o la Jotera amb un bou feréstec. De bous feréstecs i embolades nocturnes també es gaudirà. El dimecres 5 es durà a terme el muntatge de cadafals en el recinte taurí de la Plaça els Hostals, espai que agafarà el testimoni dels bous de vila que es celebraran dilluns i dimarts.
La nit del dilluns se celebrarà la tradicional i multitudinària Nit de la Xulla en la plaça Tinença de Miravet i l'avinguda Saragossa, amenitzada per l'orquestra Centauro. El dimarts 4 d'agost el protagonisme es dividirà entre els jocs i unflables infantils al carrer La Fira i l'emotiu homenatge amb berenar per als jubilats de la localitat en la plaça de la Casa de la Cultura, sumant a més una entrada de bous infantils. El dimecres 5, els veïns gaudiran de la refrescant Festa de l'Aigua en la piscina municipal al matí, de la missa i menjar de les Mestresses de Casa per Sant Roc i d'una gran nit musical amb l'orquestra Monkey Band.
El tram final de les festes arrancarà el dijous 6 amb el divertit Concurs de Disfresses i l'actuació de l'orquestra Tokio Band. El divendres 7 serà una jornada de gran emoció taurina i l'esperat Tribut a Amaral per la nit. El dissabte 8 d'agost la plaça de la Casa de la Cultura vibrarà amb el doble passe especial de la gran orquestra Benidorm Show i una sessió especial de música dels anys 90 i 2000.
Finalment, el diumenge 9 d'agost posarà el fermall d'or a les celebracions amb un emocionant desafiament entre les ramaderies de Bous La Ribera i Fernando Mansilla, acomiadant deu dies inoblidables amb un espectacular castell de focs artificials a càrrec de la pirotècnia Tomàs de Benicarló.
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