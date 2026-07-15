La Vall millora l'espai climàtic verd de la senda de Quistel: aquestos són els canvis
La inversió de més de 8.700 euros adapta l'entorn per a persones amb mobilitat reduïda i fomenta l'ús d'aquest refugi climàtic davant les altes temperatures
L'Ajuntament de la Vall d'Uixó ha finalitzat les actuacions de millora de la senda de Quistel amb la instal·lació de nou mobiliari urbà i l'adequació dels accessos per a persones amb mobilitat reduïda. La intervenció, amb una inversió superior als 8.700 euros, té com a objectiu convertir aquest espai en un refugi climàtic verd més accessible, confortable i atractiu per a la ciutadania.
"Hem adaptat la senda perquè totes les persones puguen gaudir d'aquest entorn natural i hem instal·lat bancs i taules perquè siga un espai de trobada, descans i socialització"
Així, s'han col·locat bancs al primer tram de la senda, algunes cadires encarades per afavorir la conversa i diverses taules tant en la zona verda com al vial pròxim a la residència de persones majors, pensades especialment per a aquelles persones que tenen més dificultats de mobilitat.
Seguer ha destacat que "els refugis climàtics verds són fonamentals per adaptar-nos als efectes del canvi climàtic". En aquest sentit, ha recordat que aquests espais, caracteritzats per la presència de vegetació, arbres de gran port i superfícies naturals, "redueixen notablement la temperatura respecte a les zones urbanes amb asfalt o materials sintètics, oferint llocs més frescos on passar les hores de més calor".
L'Ajuntament continua treballant per potenciar la xarxa de refugis climàtics verds de la ciutat, de la qual també formen part espais com la plaça del Parc, la Pineda de Carmadai, el parc de la Generalitat o el parc de l'Aqüeducte. L'objectiu és que la ciutadania dispose de més espais verds, accessibles i preparats per afrontar els episodis de calor cada vegada més freqüents.
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