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Comptarà amb graderies fixes i retràctils

Vinaròs arranca les obres del nou pavelló amb una inversió de 4,6 milions d’euros

La nova instal·lació tindrà prop de 3.000 metres quadrats i capacitat per a 528 espectadors

Les màquines ja treballen a la zona per a construir el nou pavelló.

Les màquines ja treballen a la zona per a construir el nou pavelló. / Javier Flores

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Javier Flores

Vinaròs

Vinaròs ha iniciat les obres del nou pavelló municipal a la zona de l’avinguda de Leopoldo Querol, una actuació que suposarà una inversió aproximada de 4,6 milions d’euros. Aquesta quantitat inclou tant l’execució de les obres com l’equipament necessari per a la seua posada en funcionament.

El nou pavelló complementarà els serveis de l’actual pavelló poliesportiu municipal i comptarà amb una superfície construïda pròxima als 3.000 metres quadrats i una capacitat total per a 528 espectadors. Per a això, disposarà d’una graderia fixa amb 240 seients, una graderia retràctil que permetrà ampliar significativament l’aforament i la possibilitat d’habilitar 48 localitats addicionals en l’última fila.

L’edifici estarà presidit per una gran pista esportiva central, destinada a la pràctica de diferents disciplines i competicions. A més, incorporarà una sala de musculació, una sala polivalent per a activitats dirigides i entrenaments, així com quatre vestidors de 37 metres quadrats cadascun, dissenyats per a oferir una major comoditat als esportistes i equips.

Una altra foto de la zona d'actuació.

Una altra foto de la zona d'actuació. / Javier Flores

Característiques

L'edifici disposarà de planta baixa, una nau central i una planta superior. A la planta baixa s’habilitarà un passatge per als vianants que connectarà amb el futur vial del PAI Sur 17. Aquest espai inclourà zones d’estada, àrees de jocs i la terrassa del bar-cafeteria, que estarà dissenyat per a funcionar de manera autònoma. Aquest últim se situarà a l’extrem més pròxim al carrer de Leopoldo Querol, mentre que l’accés principal al pavelló conduirà a un vestíbul amb control de consergeria i una zona administrativa.

Pel que respecta a la nau central, aquesta albergarà la pista esportiva i les graderies retràctils. Davall d’aquestes es construirà un corredor destinat als esportistes, que donarà accés als vestidors, el gimnàs, la infermeria, els magatzems dels clubs i les sales tècniques.

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A més, davant del carrer de Leopoldo Querol, es reservarà una franja d’ús polivalent que en el futur podria transformar-se en una zona d’aparcament.

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