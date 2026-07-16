Killus reivindica el talent castellonenc en el cicle 'Arrels': «Han arribat a l’Olimp dels festivals de rock»
El grup de Vila-real actuarà el 17 de juliol, a les 20.00 hores, al pati de la Casa Matutano, amb entrada gratuïta fins a completar l’aforament
Killus, una de les bandes amb major projecció internacional de la música castellonenca, serà la protagonista del sisé concert del cicle Arrels. Acústics al MetCas. El grup de Vila-real actuarà a la Casa Matutano de Castelló amb una proposta poc habitual dins de la seua trajectòria: un concert en format acústic.
Amb quasi tres dècades de carrera, Killus s’ha consolidat com un dels grans referents del metall industrial valencià. La cita permetrà descobrir una nova dimensió del seu repertori i acostar les seues cançons al públic des d’una sonoritat més íntima, directa i despullada.
La regidora de Cultura de Castelló, María España, destaca el caràcter excepcional de l’actuació. «Serà una oportunitat única d’escoltar-los en format acústic per a la seua legió de seguidors».
Una banda castellonenca als grans temples europeus del metall
Killus arriba al cicle Arrels en un dels moments més destacats de la seua carrera. La formació de Vila-real ha fet història en convertir-se en la primera banda de la Comunitat Valenciana que ha actuat en dos dels festivals de metall més prestigiosos d’Europa: Hellfest, a França, i Graspop Metal Meeting, a Bèlgica.
El seu pas per estos escenaris internacionals ha situat el nom de Vila-real i de la província de Castelló al costat de grans figures de la música rock i metal com Alice Cooper, Iron Maiden, Deep Purple o Megadeth.
Esta fita confirma la projecció d’una banda que va començar el seu recorregut en sales de concerts i locals d’assaig de Castelló i que, amb treball, constància i una identitat musical pròpia, ha aconseguit traspassar fronteres.
Cultura reivindica el talent musical de Castelló
María España subratlla la importància de continuar donant visibilitat als artistes i grups de la província que han aconseguit desenvolupar una trajectòria internacional. «Ens sentim molt orgullosos que grups que van iniciar la seua carrera en locals d’assaig o sales de concerts de Castelló hagen arribat al més alt, a l’Olimp dels festivals de rock, on ara es coneix, i molt, el nom de la província de Castelló».
La participació de Killus reforça així l’objectiu del cicle Arrels: posar en valor la diversitat, la qualitat i la història de la música creada a Castelló, acostant-la al públic mitjançant concerts de proximitat i formats diferents dels habituals.
Killus mostra la seua cara més íntima al MetCas
Acostumada a una posada en escena intensa, contundent i carregada d’electricitat, la banda afrontarà el repte de reinterpretar les seues composicions en clau acústica. El concert oferirà als seus seguidors una experiència singular i permetrà apreciar amb major detall les melodies, les veus i les atmosferes que formen part de l’univers sonor de Killus.
La presència del grup de Vila-real en Arrels. Acústics al MetCas representa, per tant, una de les propostes més inesperades del cicle i una ocasió especial per a conéixer des d’una perspectiva diferent una banda essencial per a entendre la història recent del rock i el metall castellonenc.
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