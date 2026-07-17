Programa pioner
L'Ajuntament de la Vall d'Uixó renova el seu compromís amb la Càtedra d'Activitat Física i Oncologia de l'UJI
El consistori destina 12.500 euros al programa, que ofereix exercici físic gratuït i supervisat a més de 40 persones amb càncer per millorar la seua qualitat de vida
L'Ajuntament de la Vall d'Uixó ha renovat el conveni de col·laboració amb la Càtedra d'Activitat Física i Oncologia Fundació José Soriano Ramos de la Universitat Jaume I (CAFO), reafirmant el seu compromís amb la promoció de la salut i el benestar de les persones amb càncer. L'acord contempla una aportació municipal de 12.500 euros, així com la cessió d'instal·lacions esportives i recursos materials per al desenvolupament d'aquest programa pioner.
L'alcaldessa, Tania Baños, ha destacat que "aquesta col·laboració és un exemple de com les administracions podem treballar conjuntament perquè la investigació i el coneixement arriben a la ciutadania en forma de serveis que milloren la qualitat de vida". En aquest sentit, ha remarcat que "l'UJI és una universitat de referència i un aliat fonamental per continuar impulsant iniciatives que posen les persones al centre de les polítiques públiques".
El programa, que es desenvolupa de manera gratuïta a les instal·lacions municipals, està dirigit a persones diagnosticades de càncer i les acompanya durant les diferents fases del tractament mitjançant sessions d'exercici físic adaptat i supervisat per professionals especialitzats. Actualment hi participen més de 40 persones, que realitzen dues sessions setmanals adaptades a les seues necessitats.
El rector de l’UJI, Jesús Lancis, ha agraït la confiança de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó i el suport que presta a aquesta i altres iniciatives de la Universitat. A més, també ha subratllat “la importància d’enfortir els vincles que permeten fer arribar a la societat el coneixement que es genera al campus”.
Baños ha assenyalat que "des de l'Ajuntament apostem per una sanitat que també passa per la prevenció, la recuperació i el benestar emocional". Així, ha explicat que aquest programa "ha demostrat els beneficis que l'activitat física té sobre la salut de les persones amb càncer i contribueix a afrontar els tractaments en millors condicions".
A més de les sessions d'exercici, les persones participants formen part dels projectes d'investigació impulsats per la Càtedra, contribuint a ampliar el coneixement científic sobre els beneficis de l'activitat física en pacients oncològics. També tenen accés a tallers, conferències, jornades esportives i altres activitats que fomenten hàbits de vida saludables i creen una xarxa de suport entre les persones participants.
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