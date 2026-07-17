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Fomentar la lectura

El PP de Vila-real demana recuperar la biblioteca d'estiu en el Termet

“Aquest servei que van posar en marxa els governs del PP tenia un gran acolliment entre els menuts, fins que el PSOE va decidir eliminar-lo”, ha assegurat l'edil Ana Mezquita

Termet de la Mare de Deu de Gracia

Termet de la Mare de Deu de Gracia / Mediterráneo

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Concha Marcos

El Partit Popular de Vila-real ha insistit al govern de PSOE i Compromís a recuperar la biblioteca d'estiu en el Termet de la Mare de Déu de Gràcia, “una oferta cultural que oferia un punt de lectura en aquest paratge natural durant els mesos d'estiu”.

"Un any més els veïns de Vila-real ens quedem sense aquest servei de biblioteca d'estiu en el Termet que van posar en marxa els governs del PP i que comptava amb un excel·lent acolliment entre els usuaris, especialment entre els més xicotets"

Ana Mezquita

— Regidora del PP

L'edil popular ha defensat la recuperació d'aquest espai perquè "els xiquets i joves puguen gaudir també de la lectura en aquest paratge natural durant l'estiu", i ha lamentat que "el govern socialista eliminara aquest servei, com ha fet amb molts altres". "Els mesos d'estiu són una bona oportunitat per a fomentar la lectura en el Termet, ja que els xicotets disposen de més temps lliure", ha apuntat Mezquita.

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Per a l'edil del PP, "la falta d'interés del govern de Benlloch per recuperar la biblioteca d'estiu és una mostra més que la cultura no figura entre les seues prioritats". "El caos en la gestió de PSOE i Compromís també s'estén a les activitats dirigides als més xicotets", ha conclòs.

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