TRADICIONS
Benassal recrearà prop de 30 oficis tradicionals en la desena edició de la Fira d’Oficis
Més de 60 espais i propostes ompliran el municipi els dies 25 i 26 de juliol amb demostracions, tallers, rutes, exposicions, gastronomia i activitats per a tots els públics
Benassal tornarà a convertir-se els dies 25 i 26 de juliol en un gran escenari dedicat als oficis tradicionals, la cultura popular i la memòria col·lectiva amb la desena edició de la Fira d’Oficis. La cita recrearà prop de 30 oficis i treballs tradicionals diferents i reunirà més de 60 espais i propostes entre demostracions, exposicions, tallers, rutes, gastronomia i activitats participatives.
L’alcaldessa de Benassal, Èlia Garcia, ha destacat que "la Fira d’Oficis és possible gràcies a la implicació de tot un poble que obri les seues cases, recupera eines, comparteix coneixements i manté vives les nostres tradicions". "Arribar a la desena edició demostra la força d’una iniciativa que va nàixer del mateix poble i que s’ha convertit en una de les cites més estimades i representatives de Benassal. Convidem veïnat i visitants a passejar pels nostres carrers i a viure una experiència que ens connecta amb les nostres arrels», ha assenyalat Garcia.
Trajectòria
La Fira d’Oficis va nàixer l’any 2014 com una iniciativa sorgida de la societat civil de Benassal amb l’objectiu de recuperar els treballs tradicionals substituïts progressivament per la industrialització i preservar els coneixements i la saviesa popular. La implicació del veïnat, les associacions, els comerços i els establiments locals ha permés consolidar-la com una de les principals cites culturals i turístiques de l’estiu a l’Alt Maestrat.
El valor cultural i comunitari del projecte va ser reconegut l’any 2016 amb el Premi Seidia a la iniciativa col·lectiva, concedit per Maestrat Viu. Més d’una dècada després del seu naixement, la Fira manté la seua essència participativa i continua transformant el nucli històric de Benassal en una mostra viva de la manera de treballar, conviure i celebrar d’altres temps.
Programació
La programació començarà dissabte 25 de juliol, a les 10.00 hores, amb la passejada guiada El Balneari al segle XX per la Font d’en Segures. A les 10.30 hores s’obrirà el recinte firal i, mitja hora després, tindrà lloc l’entrada de l’històric cotxe de línia La Viajera, acompanyat per motos clàssiques.
Un dels moments centrals arribarà a les 11.45 hores amb la inauguració oficial de la Fira al Museu de la Vida Rural, que enguany celebra el desé aniversari. La programació del matí es completarà amb un tast de varietats tradicionals de tomata organitzat amb Connecta Natura.
Durant la vesprada, el públic podrà participar en activitats com la bugada als llavadors de baix, el ròssec infantil de Sant Antoni, les demostracions dels emboladors, els tallers de ganxet i brodat o la preparació de La Rècua. També es farà la ruta dels bombardejos i, per primera vegada en la història de la Fira, se celebrarà l’arribada de l’arrier de la mà dels Kintos. La jornada conclourà amb el Ball Pla al Pati d’en Palanques i la visita nocturna «Volta pel Benassal fosc».
La Fira continuarà diumenge 26 de juliol amb una demostració de sega tradicional a l’avinguda de Vilafranca, un taller infantil d’elaboració de formatge al Museu de la Vida Rural, amb la col·laboració de Formatges El Poble Benassal, i la ruta guiada Botigues i comerços del 1900. El matí inclourà igualment noves demostracions dels emboladors i una activitat d’esquilada d’ovelles al corral dels animals.
A la vesprada es recuperaran activitats quotidianes d’altres temps, com fer la bugada i emblanquinar als llavadors de Sant Roc. També hi haurà Gall Gallet i una nova sessió del taller de ganxet i brodat. La programació conclourà a les 19.00 hores amb un homenatge a la ràdio i, a les 20.00 hores, amb la fotografia de totes les persones que han col·laborat en l’organització.
Prop de 30 oficis i treballs tradicionals
Durant el cap de setmana, el públic podrà conéixer de prop prop de 30 oficis i treballs que formaven part de la vida quotidiana i de l’economia tradicional de Benassal. La Fira mostrarà el treball del fuster, el picapedrer, el sabater, el llander, el forner, el pastisser, el barber, el xarcuter, l’apicultor, el fotògraf minutero, el tofoner, el boletaire i els torners, així com les faenes relacionades amb la pedra en sec, l’espart, la llata, la costura, el ganxet, el brodat i l’elaboració de sabó.
La recreació inclourà igualment treballs tradicionals com la sega, l’esquilada d’ovelles, la bugada als llavadors, l’emblanquinat de parets, l’elaboració de formatge, la preparació dels animals de càrrega o les tasques dels emboladors. Moltes d’estes activitats es faran mitjançant demostracions en directe i tallers oberts a la participació del públic.
La recreació es completarà amb espais dedicats al cup i el tast de vins, els forns, les antigues xarcuteries, les fruiteries, els corrals d’animals, les tavernes i les botigues del Benassal de 1900. D’esta manera, la Fira permetrà descobrir no sols els oficis, sinó també els establiments, les eines, els productes i les formes de relació social que configuraven la vida del municipi durant les primeres dècades del segle XX.
A més, moltes de les activitats convidaran el públic a experimentar els oficis en primera persona mitjançant tallers de formatge, ganxet, brodat o emblanquinat, la gimcana repartida pel nucli històric i diferents propostes dirigides especialment al públic infantil. L’objectiu és afavorir la transmissió intergeneracional d’uns coneixements que formen part del patrimoni immaterial de Benassal.
Exposicions
Entre les exposicions previstes destaquen les dedicades a les botigues i els comerços del Benassal de 1900, les ràdios antigues i els transistors, els vestigis de la Guerra Civil, el Ball Pla, els instruments musicals antics, les peces de ceràmica, els paisatges de Rob Matheson i la vida i l’obra de Carles Salvador. La Fira també disposarà d’un mercat d’artesania, espais gastronòmics, tavernes populars, jocs tradicionals al carrer, animals i ambientació musical.
La Fira d’Oficis està impulsada per l’Ajuntament de Benassal i compta amb la col·laboració del veïnat, les associacions, els comerços i els establiments del municipi, protagonistes imprescindibles d’una celebració basada en la transmissió de coneixements, la convivència i la defensa del patrimoni cultural.
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