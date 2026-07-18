RECONEIXIMENT
El Centre de Cultura de Càlig passa a denominar-se Centre de Cultura Alcalde Manuel Anglés
L’Ajuntament ret homenatge a qui va impulsar la construcció de l’equipament, amb un acte institucional ple d’emoció, records i reconeixement
L’Ajuntament de Càlig ha celebrat un emotiu acte institucional amb motiu de la denominació del Centre de Cultura Alcalde Manuel Anglés, aprovada per unanimitat pel Ple de la corporació municipal en reconeixement a la trajectòria de l’homenatjat i a la seua destacada vinculació amb la vida pública, educativa, cultural i social del municipi.
L’acte ha estat conduït per la regidora de Cultura, Ruth Sanz, qui ha donat la benvinguda als nombrosos veïns i veïnes assistents i ha procedit a la lectura de l’acord plenari mitjançant el qual es va aprovar el canvi de denominació de l’equipament cultural.
A continuació, l’alcaldessa de Càlig, Ernestina Borràs, ha dirigit unes paraules a Manuel Anglés, destacant el seu compromís amb el municipi i la petjada que ha deixat en diferents generacions de calijons i calijones.
“Amb aquesta denominació, Càlig reconeix una persona que ha dedicat una part molt important de la seua vida al servei del poble. Manuel Anglés va treballar perquè el municipi comptara amb un espai dedicat a la cultura i, a partir d’ara, el seu nom quedarà vinculat per sempre a aquest centre”, ha assenyalat Borràs.
Agraïment
Durant l’acte, l’alcaldessa ha fet lliurament a l’homenatjat d’un detall commemoratiu i del pin institucional de Càlig, com a mostra d’agraïment per la seua dedicació i aportació al municipi.
Un dels moments més emotius de la vesprada ha arribat amb la intervenció d’Alicia Anglés, filla de l’homenatjat, que ha compartit una visió més personal i familiar del seu pare. Les seues paraules han commogut el públic i han sigut rebudes amb un llarg aplaudiment.
Per la seua part, Manuel Anglés ha mostrat el seu sincer agraïment per aquest reconeixement i ha recordat alguns dels moments més significatius de la seua etapa al capdavant de l’Ajuntament. En la seua intervenció va explicar com es va gestar el projecte del Centre de Cultura i els esforços realitzats per aconseguir el finançament necessari per fer realitat una infraestructura que, des de la seua inauguració l’any 2000, s’ha convertit en un espai de referència per a la vida cultural i social de Càlig.
La jornada ha continuat amb el descobriment de la placa commemorativa que identifica oficialment l’edifici com a Centre de Cultura Alcalde Manuel Anglés. L’actuació del grup Els Ravalers d’Onda va posar el component musical a una vesprada carregada d’emoció, memòria i reconeixement.
L’acte va finalitzar amb un piscolabis de germanor entre les persones assistents, que van poder compartir impressions i records al voltant d’una figura clau de la història recent del municipi.
- Operativo matutino de la Policía Nacional en plena calle Mayor de Castelló
- Estreno en el centro comercial Salera de Castellón: una popular cadena danesa abre su nueva tienda
- La nueva ruta para descubrir paisajes espectaculares del interior de Castellón: ocho miradores con columpios entre montañas, barrancos y bosques
- Nueva fase en la crisis de una empresa cerámica de Castellón: hay 75 empleados en vilo
- Captado por las cámaras: el momento en que el presunto autor provoca un incendio en Castellón
- La Guardia Civil investiga a tres hombres por provocar incendios forestales en Castellón
- Raquel Guillén, hija de la exalcaldesa Amparo Marco, será la Na Violant d’Hongria 2027 de Castelló
- El Castellón tendrá un presupuesto y un límite salarial de récord en esta temporada