Compromís per Borriana denuncia la falta d'actuacions del PP davant la calor extrema
La coalició exigeix mesures immediates per protegir la ciutadania y Romero reclama refugis climàtics, ombra als espais públics i més transport fins a la platja per protegir la població més vulnerable
Davant les successives onades de calor que afecten la Plana Baixa, Compromís per Borriana ha expressat la seua preocupació per la falta d'actuacions reals per protegir la ciutadania davant les temperatures extremes. La coalició denuncia que, mentre el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat activa avisos per calor, l'Ajuntament es limita a difondre recomanacions a través de les xarxes socials sense posar en marxa mesures efectives de prevenció i protecció.
La portaveu de Compromís per Borriana, Maria Romero, ha lamentat que "l'Ajuntament no estiga protegint la població davant un risc cada vegada més freqüent i més greu". En aquest sentit, ha criticat que el municipi dispose d'un refugi climàtic que només s'activa durant episodis de fred, però no quan les temperatures superen els 40 graus, malgrat que la calor extrema també representa un greu perill, especialment per a les persones majors, la infància i altres col·lectius vulnerables.
Pla Local d'Adaptació al Canvi Climàtic
Compromís recorda que el Partit Popular va votar en contra del Pla Local d'Adaptació al Canvi Climàtic, un document que ja advertia que l'increment de la freqüència i la durada de les onades de calor seria una de les principals amenaces per a la salut de la població. Al mateix temps, la coalició recorda que el setembre de 2025 el govern municipal va aprovar en el ple diverses propostes presentades per Compromís per adaptar la ciutat a aquests episodis extrems, però assegura que continuen sense executar-se.
"Ens van donar la raó al plenari, però al carrer no s'ha fet absolutament res. No s'ha instal·lat ni una sola vela, ni un parasol, ni cap element d'ombra als parcs infantils o a les zones comercials més exposades a l'efecte d'illa de calor", ha denunciat Romero.
Mesures urgents
Per aquest motiu, Compromís reclama un pla d'actuació immediat que permeta afrontar els mesos més calorosos amb garanties. Entre les mesures urgents que proposa la formació hi ha l'habilitació de refugis climàtics o, almenys, l'obertura i senyalització dels edificis municipals climatitzats perquè funcionen com a espais de descans amb accés gratuït a aigua fresca.
La coalició també planteja la instal·lació immediata de veles tèxtils o altres sistemes provisionals d'ombra en aquells espais on no siga possible plantar arbrat a curt termini, prioritzant els parcs infantils i els eixos comercials del centre històric. Igualment, demana reforçar la freqüència de la línia d'autobús fins a la platja per facilitar que tota la població puga accedir a un espai amb temperatures més suportables, així com garantir que les marquesines disposen d'ombra efectiva.
"Les onades de calor ja no són una excepció, són una realitat que posa en risc la salut de moltes persones. La política de cures i la resiliència climàtica no poden quedar-se en una publicació de Facebook o Instagram. L'ombra, l'accés a l'aigua i els refugis climàtics són serveis públics que qualsevol administració responsable hauria de garantir", ha conclòs Maria Romero.
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