L’Ajuntament de Morella redueix el període de pagament a proveïdors a 11,27 dies
El conjunt del consistori i empreses públiques ha baixat a menys de 30 i el CISE l’ha reduït a 125 dies
L’Ajuntament de Morella continua el treball per a reduir el període de pagament a proveïdors (PMP). Actualment, el PMP del conjunt del consistori i empreses municipals està en 28,8 dies, baixant per primera vegada en dècades de l’obligació legal dels 30 dies. Així, l’Ajuntament de Morella situa el pagament en 11,27 dies, mentre que el Centre integrat de Serveis Econòmics (CISE) està en 125,11 dies. Continua amb la reducció del dèficit amb les diferents mesures de contenció econòmica que es porten a terme des de l’any 2023.
Pel que fa a l’Ajuntament de Morella, a l’últim trimestre de l’any 2025 va pagar als proveïdors en 25,59 dies i ara s’ha reduït a 11,27. D’altra banda, el CISE estava en 154,5 i ara en 125,11.
Augent de la solvència
L’alcalde de Morella amb competències d’hisenda i economia, ha destacat que “es tracta d’una bona notícia, ja que continuem baixant el període de pagament i augmentant la solvència de la institució” i ha afegit que “és el camí de contenció que seguim des de l’any 2023”. El primer edil ha explicat que “això no vol dir que el consistori guanye diners, sinó que ha deixat de crear deute, la qual cosa és el primer pas per ser solvents” i ha comentat que “les empreses agraeixen esta millora i el canvi s’ha notat a l’hora de treballar amb elles i els serveis que han de donar. Hem passat del fet que la primera pregunta siga el temps de pagament a una gran disponibilitat en fer els treballs”.
Les diferents dades sobre les despeses de l’Ajuntament de Morella estan disponibles al portal de transparència municipal. Així, es poden consultar els contractes, les subvencions i els pressupostos municipals.
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