Calistènia i crossgym
Alcossebre comptarà amb més material urbà per a promoure l'esport a l'aire lliure
L'Ajuntament ja ha adjudicat el nou material que s'instal·larà en breu al carrer Llevant i al costat del gimnàs municipal
L'Ajuntament d'Alcalà-Alcossebre ha adjudicat la compra dels materials necessaris per a habilitar dues noves zones per a promoure l'exercici físic a l'aire lliure, entre la ciutadania. Es tracta de dos nous espais, al carrer Llevant i en la zona esportiva Les Fonts d’Alcossebre, en els quals se substituiran els elements existents per dues estacions de calistènia, workout i crossgym.
En el cas de la zona esportiva situada al carrer Llevant s'instal·larà una multiestació de nou zones delimitades, amb una àrea total de 67,5 metres quadrats i altura de 3,30 metres. Comptarà amb elements com a banc d'abdominals inclinat, escala sueca, barra doble de dominades i freestyle, anelles, monkeybar, barres paral·leles i barres de flexions.
En la zona esportiva Les Fonts, al costat del gimnàs municipal, constarà de sis zones separades que comptaran amb una escala sueca de set barres i amb una altura de 2,20m; un banc d'abdominals inclinat, una barra freestyle doble, una barra de flexions doble i un snakebar.
A més, en totes dues zones, es col·locaran panells informatius amb instruccions d'ús de la instal·lació, exercicis i advertiments normatius.
El regidor d'Esports, Jordi Batiste, ha explicat que “comptar amb noves zones de calistènia va ser una de les propostes dels pressupostos participatius i, per això, ens decidim a realitzar aquesta actuació, encara que amb càrrec a una altra partida, ja que pensem que moltes persones la utilitzaran per a practicar esport lliure i fomentar hàbits de vida saludables”.
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