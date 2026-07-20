Benicarló estrena 'Armonik', el nou festival que reunirà grans figures de la guitarra a l'estiu
La nova cita se celebrarà del 22 al 24 de juliol amb concerts, classes magistrals i alguns dels guitarristes més destacats del panorama estatal
Benicarló incorporarà este estiu una nova cita al seu calendari cultural. Del 22 al 24 de juliol, la ciutat acollirà la primera edició del Festival de Guitarra Armonik, una iniciativa que convertirà la guitarra en un punt de trobada entre artistes, estudiants, músics, aficionats i públic general.
Impulsat pel músic i gestor cultural Cristian Masip, Armonik combinarà concerts en directe, activitats formatives i experiències culturals en diferents espais emblemàtics de Benicarló.
El projecte naix amb la voluntat de reivindicar la guitarra com un instrument universal, capaç de connectar estils com el flamenc, el rock, el jazz, el pop i les músiques d’arrel. El festival també pretén donar visibilitat als professionals del sector i contribuir al posicionament cultural i musical de Benicarló.
Tres dies de música en diferents espais de Benicarló
La programació d’Armonik es desenvoluparà en tres espais de la ciutat: els Jardins del MUCBE, l’Auditori Pedro Mercader i el Saló Social de Caixa Benicarló.
Esta distribució permetrà oferir concerts a l’aire lliure, actuacions en un espai escènic preparat per a una escolta més detallada i sessions formatives dirigides a estudiants, músics i persones aficionades a la guitarra.
D’esta manera, Armonik vol anar més enllà del format convencional de festival i crear una experiència que combine espectacle, aprenentatge i contacte directe amb els artistes.
Pedro Javier González inaugurarà el Festival Armonik
La primera jornada del festival, el dimecres 22 de juliol, estarà protagonitzada per Pedro Javier González, guitarrista i compositor amb una extensa trajectòria professional. Al llarg de la seua carrera ha participat en projectes vinculats a artistes com Joan Manuel Serrat, Lluís Llach, El Último de la Fila, Manolo García i Maria del Mar Bonet, entre molts altres.
A Benicarló presentarà el projecte Pulse Trío, acompanyat per Javier Martín al baix i Martí Soler a la bateria. La proposta unirà el so de la guitarra espanyola amb el baix elèctric i la bateria, amb un repertori basat en composicions pròpies, improvisacions i noves interpretacions de peces conegudes.
El concert inaugural tindrà lloc als Jardins del MUCBE i serà gratuït fins a completar l’aforament.
Miguel Pino recuperarà Radioactiva en format power trio
El dijous 23 de juliol serà el torn de Miguel Pino, guitarrista, compositor i productor vinculat a grups i artistes com Izal, Beth, Exceso, Fundación Tony Manero i El Niño de la Hipoteca.
Durant el matí, Miguel Pino impartirà una classe magistral al Saló Social de Caixa Benicarló. La sessió estarà dirigida a guitarristes de diferents nivells i abordarà aspectes com el so, el ritme, la improvisació, la creativitat i la construcció d’una identitat musical pròpia.
A la vesprada, l’activitat es traslladarà a l’Auditori Pedro Mercader, on el músic presentarà el retorn de Radioactiva, un dels projectes més personals de la seua trajectòria. La formació tornarà als escenaris en format power trio, amb Miguel Pino a la guitarra, Javi Martín al baix elèctric i David Simó a la bateria.
El concert combinarà rock, jazz, fusió i influències flamenques, amb una proposta marcada per l’energia del directe i la improvisació.
Juan Antonio Moya tancarà el festival amb el projecte Idílico
El divendres 24 de juliol, Armonik conclourà amb l’actuació de Juan Antonio Moya, considerat un dels noms destacats de la guitarra flamenca contemporània.
Moya ha guanyat el Primer Premi del Certamen Internacional de Guitarra Flamenca Miguel Borrull i el Primer Premi del Festival Niño Miguel. També ha sigut finalista del Premi Paco de Lucía. La seua música parteix de la tradició flamenca, però incorpora influències contemporànies i una investigació constant sobre les possibilitats expressives i sonores de la guitarra. Durant el matí, el guitarrista oferirà una classe magistral centrada en la tècnica, els recursos expressius i el llenguatge del flamenc.
La clausura del festival tindrà lloc a l’Auditori Pedro Mercader amb la presentació d’Idílico, un projecte que Juan Antonio Moya interpretarà en format de duo al costat del guitarrista Toni Abellán. L’actuació proposarà un diàleg entre tradició i avantguarda, amb el ritme, la sensibilitat i el silenci com a elements centrals.
Classes magistrals per a estudiants, músics i aficionats
La dimensió formativa serà un dels pilars de la primera edició del Festival Armonik. Les classes magistrals permetran que estudiants, professionals i aficionats coneguen de primera mà les tècniques, els processos creatius i les experiències dels artistes participants.
Amb esta proposta, el festival reforça el seu compromís amb la formació musical, la transmissió de coneixements i la difusió cultural.
Les sessions formatives se celebraran al Saló Social de Caixa Benicarló, mentre que els principals concerts tindran lloc als Jardins del MUCBE i a l’Auditori Pedro Mercader.
Una nova cita cultural amb vocació de continuïtat
Armonik naix amb l’objectiu de créixer edició rere edició i consolidar Benicarló com un punt de referència per als amants de la guitarra i la música en directe. La iniciativa vol contribuir a ampliar l’oferta cultural de la ciutat durant l’estiu i posar en valor tant el talent dels intèrprets com el treball dels professionals que formen part del sector musical.
El festival compta amb el suport de Caixa Benicarló i ZT Hotels com a patrocinadors principals, i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Benicarló, EJR Systems i Mediarec.
Durant tres dies, la guitarra es convertirà en un llenguatge compartit a Benicarló: cordes, fusta, electricitat, formació i emoció connectades en una nova cita cultural al cor del Baix Maestrat.
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